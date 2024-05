Exclusão dos emigrantes das listas dos médicos de família: “Não vamos limpar listas. Vamos organizar listas”

Quantos médicos tem esta bolsa de convencionados?

Esta bolsa está a ser construída por médicos que se estão a inscrever todos os dias e a todo momento. Tenho um número, mas entendo que só o devo divulgar na altura certa.

Também vão retirar das listas os não-residentes em Portugal e os estrangeiros que não vão ao centro de saúde há mais de cinco anos.

Nós não vamos retirar das listas.

Vão colocar numa lista paralela.

Com certeza, é bem diferente. Falou-se muito, em determinada altura, em limpar listas. Nós não vamos limpar listas, vamos organizar listas. E aqueles que não estão a residir em Portugal continuam exatamente como qualquer outro a ter direito a ir aos nossos centros de saúde e aos nossos hospitais. Há utentes que não residem em Portugal, mas que querem continuar a ter médico de família com quem fazem teleconsulta.

Estamos preparados para tudo isso. Mas temos de ser ágeis e não deixar que haja listas que têm 200 ou 300 pessoas que não estão sequer cá ou interessadas em ir aos centros de saúde. Seria uma péssima gestão não colocar nesse lugar as pessoas que temos ao lado e que vão à urgência quando querem ter uma consulta: uma grávida, uma criança e um idoso diabético.

Um emigrante que seja colocado na "lista sombra" quando vem a Portugal e quer ter consulta com o seu médico de família, poderá tê-la ou será visto por outro médico de família?

A questão é a continuidade de cuidados. Um emigrante, quando vem a Portugal uma vez ou duas vezes por ano, tem todos os seus direitos acautelados, se não for exatamente com o seu médico de família, porque ele não está naquele dia ou porque já se reformou ou não tem vaga, será com outro médico.

Alguém que vive fora do país e que só vem cá uma vez por ano, a única coisa que não pode nunca perder, porque são cidadãos portugueses, é o acesso aos cuidados de saúde. Há um tempo, quando se falava nisto, as pessoas diziam: "Ah, mas os emigrantes nunca têm a porta fechada, porque se quiserem vão à urgência do hospital", mas não pode ser dessa maneira. O emigrante vem, vai ao seu centro de saúde, tem o seu médico de família, e, se não for este, pelas razões que eu já disse, será outro, mas terá, sim, uma resposta.

Com médicos convencionados, listas de reserva e mais 200 utentes por médico - a quantas pessoas é que contam conseguir dar médico de família?

A proposta de mais 200 utentes por médico é uma proposta que é trabalhada com os próprios médicos. Estamos interessados que aconteça neste momento é que os diretores clínicos dos cuidados de saúde primários que fazem parte das Unidades Locais de Saúde possam, até para o contrato de programa de 2025 que vai começar a ser discutido agora, dizer-nos quais são, dentro dos médicos que estão na sua região e nos seus centros de saúde, os médicos que podem ter mais destes utentes ou cidadãos, de acordo também com o nível de complexidade.

Aquilo que está legislado é muito claro em termos do que é o máximo de utentes por médico de família e o máximo de unidades ponderadas. E por isso estas questões discutem-se na contratualização. O que os médicos de família nos têm revelado é estarem disponíveis para olhar para os indicadores de acesso e também para os indicadores de qualidade para que possamos construir um novo índice de ponderação. E é isso que nós vamos fazer. Se serão 50, 100 ou 200, resultará da negociação que tem que ser feita, com os médicos, um a um.