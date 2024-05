Centros clínicos para retirar doentes das urgências vão arrancar em Lisboa e no Porto

Então vamos ter urgências metropolitanas na área de ginecologia-obstetrícia?

Não lhe chamaria urgências metropolitanas. Na urgência metropolitana assumimos que as equipas se mobilizam de uns locais para outros. Neste momento, não estamos ainda nessa fase. Estamos na fase de um modelo de pré-contacto, no fundo referenciado, e de um modelo de incentivo para que os profissionais possam optar por ficar nas suas equipas a fazer o trabalho na área da obstetrícia.

Esta portaria de incentivos vigora até ao final do ano. Vamos separar a obstetrícia da ginecologia. Isto não é irrelevante, porque 40% da procura que temos na urgência é de ginecologia e, por isso, contamos ter uma maior previsibilidade na questão obstétrica. E vamos trabalhar, essa é a proposta que nos é feita quer pela Ordem dos Médicos quer pelos próprios médicos, no sentido de desenvolvermos os Centros de Responsabilidade Integrados (CRI).

O plano de emergência fala na hipótese de os profissionais do quadro poderem trabalhar em regime de prestação de serviço na própria unidade.

Estamos a estudar isso há cerca de um mês, também com a administração pública, com o Ministério das Finanças e com o Ministério do Trabalho. O modelo tradicional também terá de continuar a vigorar. Vamos precisar de refazer aquilo que já acontecia até ao final do ano, que era termos um valor suplementar a partir das horas obrigatórias [extraordinárias].

Mas além disso, gostávamos de ir mais longe. Ou através de um modelo remuneratório, por via de um suplemento, ou por via de alguma flexibilidade em termos, por exemplo, de dias de férias. Ou seja, estamos a estudar um pacote que possa ser interessante para a mobilização dos profissionais. Mais uma vez, é voluntário.

Esta possibilidade da dupla vinculação seria para alargar a todos os médicos que fazem urgência, independentemente da especialidade?

Caso possamos vir a ter esse modelo, será para todos os médicos e enfermeiros em serviço de urgência, para que em vez de irem fazer serviço no hospital ao lado, pudessem ficar nas suas equipas com um, vou-lhe chamar assim, valor hora de prestação de serviço que seja em tudo equivalente àquilo que já pagamos hoje por despacho, que vem do anterior Governo e que deixei que continuasse. Nós temos algumas urgências, em algumas zonas do país, que vivem exclusivamente neste momento de tarefeiros.

Os médicos e os enfermeiros não querem e o Governo também não quer continuar a alimentar este modelo de organização através de tarefeiros. Mas não conseguimos, de um dia para o outro, terminá-lo. Temos que encontrar formas de fazer essa transição. A dedicação plena veio trazer mais horas de trabalho em termos suplementares e há outros modelos, em cima da dedicação plena, que temos de estudar com os sindicatos para garantir as 24 sobre as 24 horas.