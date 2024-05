Temido responde a Marcelo: “PRR não tem a ver com a questão do OE”

Estará também sempre acompanhada por Pedro Nuno Santos?

É uma questão também de compatibilidade de agendas. Vamos procurar alinhar o mais possível.

Vai ficar exilada em Bruxelas durante cinco anos?

Deixe-me ser muito clara sobre isso: não aceitarei qualquer outro desafio enquanto estiver a exercer o meu mandato de eurodeputada. Tem a ver com aquilo que está em causa neste mandato ao Parlamento Europeu, uma visão da Europa. Estou muito empenhada e entusiasmada neste projeto e vou levá-lo até ao fim.

Os resultados eleitorais destas europeias podem condicionar a política caseira? São uma espécie de segunda volta de futuras legislativas?

Não aceito essa leitura. O que está em causa é muito mais do que uma segunda volta das legislativas. As eleições são sempre autónomas, distintas. Sabemos que, numas circunstâncias, as pessoas votam mais em função dos candidatos, noutros votam mais em função dos partidos. Não há possibilidade de leituras transversalizadas.

Se ganhar, o PS sente-se legitimado para ter mais pressa em provocar eleições legislativas?

Evidentemente, que todos os bons resultados em todas as eleições, sejam quais forem, reforçam a capacidade de um partido, a sua implantação e a sua capacidade de reivindicativa. Isso é diferente de retirar consequências, de fazer leituras para, ou de instrumentalizar uma eleição.

Deixou de ouvir-se da parte do PS que é “praticamente impossível” chumbar o Orçamento do Estado. Já vê como possível a viabilização por parte do PS?

Desde o primeiro momento que a opção sobre esse tema é clara em dois pontos: o orçamento é um instrumento de política, não é uma escolha financeira orçamental abstrata; e com determinado tipo de políticas seria absolutamente inviável um determinado sentido de votação.

Depende do que seja o percurso do Governo e o que temos visto é uma curiosa oscilação entre aquilo que parecia estar no seu programa e aquilo que, em alguns pontos, afinal é o programa do PS.

A linha oficial do PS tem sido dizer que é “praticamente impossível”, que é “muito difícil”…

E parece-me que sim, que é praticamente impossível e muito difícil. Mas há sempre três sentidos de voto em aberto. Aquilo que o PS tem dito, e que eu acompanho inteiramente, é que o projeto político que está por trás de um eventual orçamento para 2025 apresentado pela AD, dificilmente é compatível com o que são as nossas linhas de aceitabilidade. [O sentido de voto] Depende do processo que a AD fizer em termos de evolução.

O Presidente da República veio colocar pressão: se o Orçamento do Estado não for viabilizado, os projectos do PRR podem ficar em risco. O PS é pressionável neste ponto?

Não me parece que o PS deva ser pressionável por qualquer argumento. E não me parece que a execução do PRR tenha muito a ver com a questão do Orçamento. Está no terreno, tem a ver com outros níveis da administração mais de proximidade do que com outras circunstâncias.