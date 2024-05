Autarcas recusam termo de responsabilidade para acelerar fundos europeus para habitação. "Não vamos assumir, obviamente"

Precisamos que as pessoas sejam bem integradas, que sejam tratadas com dignidade, que haja regras na entrada de pessoas das mais variadas proveniências e, sobretudo, eliminar as causas que fomentam este discurso racista e xenófobo que depois gera situações que eu espero que sejam pontuais, como aquelas que observamos nos últimos dias.

A AIMA foi um erro, ou a extinção do SEF poderia ter sido feita de outra maneira?

A AIMA foi uma instituição criada muito recentemente. Não acompanho as vozes que propõem a extinção da AIMA. O que importa é dar-lhe condições para que funcione.

Temos de avaliar o que está a falhar na AIMA. A escassez de recursos é evidente. As solicitações e a demanda destes serviços cresceram muito e o importante é reforçar a capacidade de resposta da AIMA.

No pacote da habitação, aprovado na semana passada pelo Governo, as câmaras vão ter um papel mais central. Ficou satisfeita com estas novas regras?

É uma tentativa de aperfeiçoamento do Mais Habitação. Para nós é importante, porque estamos confrontados neste momento com a fase decisiva de concretização das estratégias locais de habitação. Nós temos dificuldade em executar os recursos que temos disponíveis, que vêm sobretudo do financiamento do PRR, mas que requerem aprovações por parte do IHRU. O IHRU não tem capacidade de resposta, tem sido um constrangimento.

Vem agora essa proposta, ainda não sabemos como vai ser materializada. Todas estas intenções que foram anunciadas na semana passada precisam de ser valorizadas. Vão ser convertidas em documentos, em textos legislativos, portanto, nós aguardamos para dar parecer e ver como se vão materializar estas medidas.

É proposto que haja a possibilidade de ser assinado um termo de responsabilidade por parte dos municípios, que dispensa a aprovação por parte do IHRU. Mas nós não sabemos como vai ser concretizado, os autarcas não vão poder assumir, pessoalmente, estas responsabilidades. De que forma é que o Tribunal de Contas olha para esta medida? Se houver falhas, nós vamos assumir a responsabilidade para iniciar uma empreitada, para dispensar a aprovação do IHRU, e se depois houver falhas no processo, quem assume essa responsabilidade? Seguramente não podem ser os presidentes de câmara a fazê-lo.

Acha que não é exequível? É uma boa intenção, mas não é exequível?

Não sei, pode ser exequível, depende da forma como seja materializada. Não sei se será uma responsabilidade do município. Dos eleitos não pode ser, nós não vamos assumir essa responsabilidade, obviamente.

Já tivemos ocasião de reunir com o ministro Castro Almeida sobre este assunto, transmitimos esta nossa posição. Agora aguardamos pela materialização destas medidas, de que forma é que elas se vão verter nos diplomas legislativos necessários.

E também há preocupação em torno do trabalho do IHRU...

O IHRU foi assoberbado de trabalho, não estava preparado, não havia estrutura tão forte quanto necessária, para fazer face ao enorme volume de pedidos. Ficou bloqueado. Assim não vai ser possível executar as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência que ainda estão disponíveis, nem vai ser possível disponibilizar o número de fogos que está previsto.