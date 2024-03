Francisco César. “Há uma estratégia da direita para que o PS seja a muleta” do PSD

Francisco César, deputado e membro do Secretariado Nacional do PS, distingue o apoio que o partido deu à eleição do presidente da Assembleia de qualquer apoio à governação. E sobre a viabilização do Orçamento do próximo ano, recupera uma frase de Marcelo Rebelo de Sousa: "Nem que Cristo desça à terra."

Em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público, Francisco César reconhece que o PS “não conseguiu cabalmente responder às pessoas” e que os partidos têm de fazer uma reflexão. Se as pessoas votam no Chega “é porque efetivamente acham que as respostas tradicionais não estão a ser eficazes”, conclui o dirigente socialista. O dirigente do PS assume que o partido tem “responsabilidade” nisto.

Sobre o seu próprio futuro, Francisco César não exclui candidatar-se à liderança do PS/Açores, sendo uma matéria em que vai refletir “nos próximos tempos”. Nunca avançará, garante, contra Vasco Cordeiro, o atual líder dos socialistas na região.

Este entendimento entre PS e PSD para a eleição do vice-presidente da Assembleia da República não foi uma borla ao Chega?

Percebo que se possa tentar tirar esta ilação, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi uma situação de bloqueio institucional. O PS disse desde o início que seria oposição, e é, mas há que definir o que é ser oposição. Oposição não é bloquear institucionalmente o Parlamento. Oposição é garantir que o Parlamento funciona para que se possa discutir aquilo que interessa, que são as questões programáticas e as medidas que têm impacto na vida direta das pessoas. E, portanto, isto começou muito mal.

O que se percebeu é que, no primeiro ato do primeiro-ministro indigitado, ele falhou. Demonstrou impreparação, desconsideração e até alguma imaturidade na forma como deve funcionar o Parlamento. O normal numa democracia madura é que, quando se ganha, e o PSD ganhou por muito pouco, ganha-se responsabilidade de procurar os consensos necessários para, pelo menos, as instituições funcionarem. O normal seria falar connosco e dizer ‘nós temos um candidato a presidente, gostaríamos que este processo corresse sem problemas, qual é a vossa disponibilidade?’ O que aconteceu não foi nada disso. Foi partir do pressuposto que o PS aprovava os candidatos que o PSD queria sem que connosco tivessem falado. Ora, isto não funciona assim.

Houve uma imprudência por parte do PSD?

Eu acho que houve uma incapacidade total de liderança, houve uma impreparação.

Está a queixar-se da mesma coisa que se queixou André Ventura sobre o PSD: de não ter havido uma conversa.

Não. André Ventura é o caos. É preciso que as pessoas percebam a diferença em relação ao PS, que faz oposição com propostas, com alternativas. André Ventura faz uma oposição de caos, de anarquia; nunca sabemos o que é que quer. Aliás, há uma coisa que sabemos: ele quer desesperadamente aquilo que diz que os outros querem. Traduzindo: ele, que se queixa tanto de os outros quererem andar à procura do 'tacho', aquilo que até agora apenas reivindicou foi a oportunidade para ter algum destes 'tachos'. Até agora, o que André Ventura quis foi estar no governo, fazer parte do sistema político. Sempre a dizer que está fora do sistema político. Isto é o caos, é a anarquia. Não é uma oposição construtiva.

Da nossa parte, sabem com o que contam. As instituições têm que funcionar. Não funcionaram num primeiro momento porque o PSD não quis. Chegou uma altura que foi importante dizer ‘basta, nós temos aqui uma solução, vamos pôr isto a funcionar’. E foi o que fizemos.

Se houver apuros no futuro, lá vem o PS ajudar… ou não é isso que está em causa?

Não, não é isso que está em causa. O que está em causa é que nós precisávamos ter as instituições a funcionar. Fazer oposição não é ter o Parlamento bloqueado do ponto de vista da sua presidência. O presidente da Assembleia não é uma questão programática. Eu dou um exemplo de coerência do PS: nos Açores votou a favor do presidente da Assembleia. Falaram connosco. Foi o primeiro acto. No segundo acto, que foi a aprovação do programa de governo, o PS votou contra. O primeiro era uma questão institucional; o segundo era uma questão programática. E nós não podíamos votar a favor de alguma coisa que era o oposto do nosso programa. Agora, contem que o PS vai fazer oposição programática. Quem tem que arranjar soluções de governabilidade é o PSD, não é o PS. O PS apenas garantiu que o Parlamento funcionasse.