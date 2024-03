Miguel Pinto Luz: "Temos de acarinhar esse eleitorado" do Chega

Outra medida importante para o PSD é a recuperação do tempo de serviço dos professores. Será possível fazer isso este ano sem um Orçamento Retificativo?

Do ponto de vista teórico, sim. A questão é se existe uma alteração ou não do volume total do orçamento.

Em princípio haverá, não é?

Pode não haver, temos de ver as folgas, temos de ver os dividendos da CGD, temos que ver que cativações é que lá estão. Só saberemos depois de chegar ao governo.

A recuperação do tempo de serviço dos professores faz parte das medidas prioritárias para acontecer logo nos primeiros meses?

A prioridade é a Saúde. Mas são todas prioritárias no sentido em que o país não está bem. Luís Montenegro disse que mal tomasse posse iria começar a falar com os setores da sociedade que se sentem injustiçados. Não falou só dos professores, falou das carreiras na saúde, falou dos polícias. Uma prioridade para sarar as feridas deste país que está tão zangado e muitas vezes legitimamente é falar com os vários setores. O Estado social não existe de forma etérea. Existe porque existem médicos, enfermeiros, professores, oficiais de justiça, procuradores do Ministério Público. Se essas pessoas não estão motivadas, bem remuneradas, se não sentem justiça na forma como são tratadas, não existe Estado social. Ele colapsa.

Acha que com este resultado, o bipartidarismo acabou em Portugal?

Este resultado é claro no sentido de dizer que os dois maiores partidos da democracia portuguesa são o PS e o PSD. Não é a primeira vez [que surge um terceiro partido forte]. Voltemos a 1985, o PSD teve 29% e o PRD teve 1,000.048 votos.

O Chega é um fenómeno como o PRD?

Na altura, também havia muito descontentamento. Vínhamos de governos do Bloco Central que não conseguiram resolver [os problemas], vínhamos de bancarrotas sucessivas. O descontentamento legitimamente apareceu numa nova esperança. Este fenómeno já existiu em Portugal e ultrapassámos esse fenómeno. O bipartidarismo não acabou nesse dia.

O PRD não era um partido de extrema-direita.

Pedro Nuno Santos já lançou o epíteto de nacional-populismo ou social-populismo, porque já perceberam que para André Ventura vale tudo, valem políticas à esquerda e à direita. Ele ganha no distrito de Lisboa em bairros sociais e no Algarve em concelhos mais empobrecidos. André Ventura é um populista que vende tudo e o seu contrário, que defende de manhã uma coisa, à tarde outra. Isso não é credível, mas as pessoas votaram lá e, portanto, temos de ter cuidado com essas pessoas e temos de acarinhar esse eleitorado.