Estudo global sobre abusos apenas com dados já sinalizados "é muito insuficiente", diz Rute Agulhas

Esperaria que, até ao momento, mais pessoas além das 11 que aqui referiu tivessem feito esse pedido?

Não esperaria. Primeiro, por toda a experiência que tenho na área do abuso sexual com vítimas, sei que há outras ações que podem ser sentidas como mais reparadoras que não propriamente uma compensação económica. E, depois, concretamente, para as pessoas que temos ouvido, que nos contactam, [também] não é a reparação financeira que é sentida como aquilo que é o mais reparador. Estamos a falar de 11 pessoas, num universo de 83 situações que nos chegaram até ao momento.



A atribuição da compensação implica uma validação do testemunho das vítimas?

Vai depender disso, naturalmente, mas aí já estamos novamente a falar do processo que está ainda a ser pensado. Como é que essa validação vai ser feita? Quem é que a vai fazer e de que forma? Estamos nesta fase do processo.



Estas pessoas que chegam ao grupo Vita coincidem com as que têm os seus testemunhos registados no relatório da Comissão Independente, ou não é possível saber isso porque os testemunhos anteriores são anónimos?

Nós perguntamos. Tentamos perceber se é a primeira vez que a pessoa fala sobre isso e, se já falou antes, em que contexto o fez. Conseguimos perceber que, deste universo das 83 pessoas que nos procuraram, cerca de um terço já tinha contactado com a Comissão Independente previamente. Não é a maioria. Aquilo que algumas nos dizem é que, durante o ano em que a Comissão Independente existiu, ponderaram, mas tiveram dúvidas. Depois sentiram que aquela janela de oportunidade tinha desaparecido com a extinção da Comissão Independente.

Assim, quando o grupo Vita surge é quase como uma segunda oportunidade [para essas pessoas]. Temos muitas pessoas que pensaram falar antes e não o fizeram mas estão a fazê-lo agora. Também motivadas pela necessidade de terem alguma voz e de romperem este silêncio que é um silêncio de décadas. As pessoas que escutámos têm, em média, um segredo de cerca de 40 anos ou 45 anos. São muitos anos em silêncio.



A dada altura, e voltando um pouco à questão do apoio psicológico, o grupo Vita falou da necessidade de se alargar a rede de psicólogos e de psiquiatras que acompanham as vítimas. Neste momento, essa rede de suporte é suficiente para dar resposta às solicitações?



Há quatro zonas do país ainda a descoberto: Évora, Portalegre, Guarda e a Madeira. São as zonas do país onde temos mais carência de profissionais e estes têm de ser profissionais especialistas, já com alguma experiência na área da violência sexual. Com base nisso, fizemos uma primeira seleção e temos cerca de 70 psicólogos pelo país, e temos estas quatro regiões mais a descoberto. Temos menos psiquiatras, naturalmente, porque também há menos psiquiatras em Portugal. Neste momento temos psiquiatria assegurada na Grande Lisboa, no Grande Porto, nos Açores e na Madeira.