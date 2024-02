"Houve um claro desinvestimento" no combate às drogas. João Goulão avisa que não tem meios para "atuar no terreno"

Tendo em conta a “dimensão” do consumo de drogas, quer em Lisboa quer no Porto, João Goulão diz ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, que “a prioridade” no combate ao consumo de estupefacientes “tem de ser reforçar a capacidade de tratamento, em comunidades terapêuticas, em ambulatório, nas várias modalidades”.

O presidente do Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências (ICAD) diz que a instalação definitiva deste organismo só deverá ficar concluída em março, atribuindo o atraso à crise política e à marcação de eleições legislativas.

João Goulão diz que o ICAD não tem “meios para atuar no terreno”, assumindo como essencial o reforço de efetivos neste organismo. “Os supostos mil profissionais que era suposto vir das ARS ainda não chegaram”, lamenta.

Nesta entrevista, o presidente do ICAD responde ainda à carta aberta dos autarcas de Alcântara e de Campo de Ourique, divulgada esta semana pela Renascença, em que pedem medidas urgentes para combater o aumento do consumo de droga no Vale de Alcântara, que abrange o antigo Casal Ventoso, em Lisboa: “Embora seja um dos destinatários, estaria pronto a assinar por baixo”.

Sobre as dependências relacionadas com a Internet e os écrans, João Goulão pede às operadoras de comunicações móveis que definam meios de controlo aos consumidores, por exemplo, “o surgimento de um “pop-up” que, ao fim de determinado tempo, aparece no telemóvel ou no computador”. Mas, o presidente do ICAD avisa que é preciso legislar nesta área, porque “as próprias operadoras não vão lá por boa vontade”.

Este médico de família, com anos de trabalho no combate às drogas e às dependências, está, neste momento, a ultimar a instalação do Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências. Diz que “não será necessariamente durante muito mais tempo”, até porque se aproxima da idade da reforma.

Esta semana, os presidentes de duas juntas de freguesia de Lisboa, Alcântara e Campo de Ourique, escreveram-lhe uma carta aberta a pedir medidas urgentes por causa do aumento do consumo e tráfico de droga no Vale de Alcântara, em Lisboa. Ficou surpreendido com o relato que lhe foi feito?

Não fiquei de todo surpreendido porque é uma coisa que temos vindo a assistir de forma crescente. Em julho do ano passado eu dizia, numa entrevista, que se não fizermos nada urgentemente, vamos ter aqui de novo um Casal Ventoso. Em julho, já a situação era bastante problemática.

E ninguém o ouviu?

Fui ouvido e interagi com pessoas responsáveis por outras instituições, nomeadamente com a Câmara Municipal de Lisboa. Celebrámos um protocolo que pretende ser um chapéu para intervenções em desenvolvimento ou a desenvolver na cidade de Lisboa.

Mas alguns aspetos que vimos sentindo como condicionantes da intervenção naquele território não tiveram grandes evoluções. Temos ali o espaço de consumo vigiado, mas essa não pode ser tida como uma resposta mágica que vai resolver todos os problemas.

É um espaço de apoio integrado, com oferta de várias valências, entre as quais o espaço para consumo vigiado, apoio social e encaminhamento para outras respostas de saúde, serviços que têm a ver com respostas habitacionais. A grande virtualidade é servir como um polo de atração para uma população porventura mais desorganizada de utilizadores de drogas e através da interação numa base diária, haver um ganho de confiança nos profissionais de saúde e a capacidade de os captar para outro tipo de respostas, porventura mais diferenciadas e que tenham um real impacto na mudança de seu estilo de vida.