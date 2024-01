"Há pouco que a AIMA possa fazer” pelos migrantes que dormem no aeroporto, afirma o presidente da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, Luís Goes Pinheiro, ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público.

Na sua primeira entrevista, o presidente da AIMA diz que o impacto positivo do trabalho deste novo organismo só “será visível decorrido um largo período de tempo”.



Luís Goes Pinheiro é o primeiro presidente da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), a entidade criada em 29 de Outubro do ano passado para centralizar a política de acolhimento e integração dos migrantes, avaliação dos pedidos de asilo e concessão de autorizações de residência, juntando parte das competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e do Alto Comissariado para as Migrações (ACM), que foram extintos.

É licenciado em Direito e pós-graduado em Direito Penal Económico e Europeu pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi o responsável pelo Simplex e dirigiu os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde durante a pandemia de covid-19.

A ministra da tutela, Ana Catarina Mendes, justificou esta nomeação, em julho do ano passado, pelo seu "conhecimento da Administração Pública e experiência na simplificação de processos" e pelo seu "compromisso com a necessidade de executar uma boa política de integração”.

Em quase três meses de existência da AIMA, multiplicam-se os problemas, com a substituição dos inspetores do SEF nas fronteiras por agentes da PSP e militares da GNR sem experiência neste tipo de missão, as demoras na concessão de autorizações, ou a permanência de requerentes de asilo à espera e a dormir nos aeroportos. O que não está a correr bem?

A reestruturação da área das migrações, e em particular a fusão da componente administrativa do SEF com o ACM, que deu origem à AIMA, obrigou a uma estruturação profunda de toda esta organização. Seria praticamente impossível não haver nenhum problema neste período de tempo.

É bom lembrar que a herança do modelo anterior é pesada. No caso da AIMA, são 350 mil processos pendentes [de pedidos de autorização de residência] numa estrutura que tinha, e mantém, uma procura diária muito alta. Somando a isso a necessidade de estruturar um organismo novo, eu diria que não tem corrido mal. Tem corrido bem.

O tempo necessário para a AIMA e as polícias adquirirem todas as competências de uma instituição com o tempo de existência do SEF e as suas especificidades e qualificações pode estar a contribuir para uma demora e uma confusão na atribuição de competências. Com aquilo que se sabe hoje, continua a achar que o SEF deveria ter sido extinto?

Eu não tive qualquer responsabilidade na extinção do SEF. Acredito que ter na mesma casa a componente administrativa e as outras relevantes para o processo de integração me parece ser uma solução com resultados muito positivos no futuro. A AIMA não é só a componente administrativa do SEF, a AIMA também tem as competências que eram do ACM [de acolhimento e de integração].

Temos vindo a criar equipas mistas nos balcões de atendimento, com pessoas que trabalhavam no SEF e no ACM, criando condições para que as atribuições da AIMA, que são muito mais amplas do que eram as do SEF, possam ser aplicadas de forma plena no momento do atendimento.