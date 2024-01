Polícias pedem intervenção de Marcelo: "Onde é que anda o nosso Presidente?"

O líder do Sindicato Nacional de Polícia (SINAPOL) lamenta o silêncio do Presidente da República sobre o protesto das forças de segurança. Em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público, Armando Ferreira diz esperar que Marcelo Rebelo de Sousa vá ao Parlamento conversar com os polícias.

Nos dias 24 e 31 deste mês, as forças de segurança já têm previsto um novo protesto para reivindicar o mesmo suplemento de missão que o Governo aprovou para a Polícia Judiciária. Armando Ferreira diz que a plataforma de sindicatos das forças de segurança já decidiu, entretanto, levar as ações para dentro da campanha eleitoral dos partidos, "por todo o país".

O dirigente sindical avisa ainda que as polícias chegaram a uma "linha vermelha" de descontentamento e diz que não sabe "onde é que as coisas vão parar, se o Governo não fizer nada", assumindo-se como "preocupado com a segurança pública".

Armando Ferreira garante que nenhum polícia quer voltar a invadir a escadaria do Parlamento como em 2013, porque "a última coisa" que a PSP quer "é perder um diretor nacional" que está ao "lado" da sua força de segurança.

Não é humilhante para os sindicatos ter sido um agente isolado a desencadear os protestos de toda uma classe, sendo que esse agente, Pedro Costa, ainda por cima critica os sindicatos da polícia?

Julgo que não. De facto, na sua mensagem, que foi pública, criticava algumas coisas com que não concordava. Não vi que nas suas críticas atingisse o meu sindicato, que tem sido dos mais ativos na PSP na defesa dos direitos das polícias. O facto é que Pedro Costa teve uma atitude bastante altruísta. Expôs-se àquilo que lhe podia acontecer e teve uma atitude corajosa. Mas também foi muito importante para demonstrar a todos os meus colegas aquilo que há muito tempo eu já afirmava: que os polícias têm que deixar de ter medo do bicho-papão. Com apenas cinco anos de polícia, aquilo que fez foi demonstrar aos mais novos que não há que ter medo de lutar pelos direitos que são justos. Pedro Costa não está a pedir nada que não seja justo para os profissionais da PSP.

Consegue dizer-nos de forma realista por quanto tempo se consegue aguentar estes protestos?

Estamos no 11.º dia de protestos e não vemos que vão parar tão depressa. Pedro Costa regressou esta quinta-feira ao serviço e os colegas disseram: “Na tua ausência lá estaremos para manter o movimento ativo”. Voltará ao Parlamento todos os dias, fora do horário de serviço. Também temos manifestações nacionais marcadas para dia 24 e dia 31. Ninguém vai baixar a guarda.

Estas reivindicações acontecem num momento em que o Governo está em gestão e, portanto, algo limitado nas suas funções.

Foi o próprio Governo a ditar este calendário, ao aprovar no momento em que aprovou a atribuição do suplemento da missão aos nossos colegas da Judiciária - e não estamos contra isso, estamos a favor. Tivemos de reagir.

Mas não esperam que exista uma resposta agora.

Temos esperança de que o Governo cumpra aquilo que o acórdão do Tribunal Constitucional diz relativamente aos poderes de um governo em gestão. Que pode resolver os problemas que são urgentes - e isto é um problema urgente. Eu vejo os meus colegas cada vez mais desmotivados, principalmente quando o Governo faz contra-ataques às iniciativas dos sindicatos e dos polícias, com números que nós não conseguimos perceber onde é que vai buscar. Não sei onde é que as coisas vão parar, se o Governo não fizer nada.

Tem conhecimento de casos de agentes a passar mal por não ganharem o suficiente?

Há agentes cujos pais lhes pagam o aluguer da casa e a alimentação. O ministro da Administração Interna anuncia milhões para a habitação dos polícias que foram pagos por nós, com aquilo que descontamos todos os meses para os serviços sociais da PSP, como se tivesse sido o Estado a adquirir estas casas.

Há coletes anti-bala com vários anos fora do prazo de validade e também viaturas de serviço a circular sem condições para o fazer. De quem é a responsabilidade?

A responsabilidade, acima de tudo, é do Governo, por falta de investimento. Alguns coletes estão fora de prazo há dez anos.

Estamos a falar de que percentagem de coletes?

Na PSP, certamente, mais de 50%.

Qual é a probabilidade de centenas de equipamentos ficarem inoperacionais no mesmo dia à mesma hora? É fácil pensar em sabotagem, nomeadamente dos carros.

Os equipamentos já estavam com problemas. Naquele dia, os polícias deixaram foi de aceitar trabalhar com equipamentos nesse estado.