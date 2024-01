DGS avisa que "iremos manter excesso de mortalidade" acima dos 45 anos

Há muito tempo que se aguarda o relatório sobre a mortalidade materna, que em 2020 foi bastante alta. Quando é que este relatório vai sair?

Não consigo dizer uma data específica. É fundamental perceber que cada óbito para nós é relevante e se, olharmos para os óbitos maternos, ainda mais relevante, porque em saúde pública sempre os estudamos como eventos sentinela. São eventos que nos preocupam.

Porque podem servir de alerta para o funcionamento dos cuidados de saúde?

Pode servir de alerta para muito mais do que isso, mas também para os cuidados de saúde. Dá-nos um alerta global. A mortalidade infantil olha também para aquilo que são as condições socioeconómicas do país e a mortalidade materna está a olhar para o percurso da mãe em todos os cuidados de saúde, mas também pode ter em conta aquilo que são outras condições mais do foro ambiental. Já havia um estudo, estamos a olhar para ele. Aqui temos de ter alguma praticidade e, por isso, também já estamos a ver se há algum tipo de referencial para a saúde materna que necessita de ser atualizado.

Portanto, o estudo já está feito.

Sendo mais concreta, foi um dos pontos que já solicitei. Ainda está a ser ultimado e diria que, até ao final do primeiro trimestre deste ano, deveremos ter resultados desse estudo. Mas também algumas recomendações com base naquilo que foi encontrado.

E o mesmo para a mortalidade infantil.

O programa prioritário das doenças oncológicas estava a fazer uma revisão da idade para o início do rastreio do cancro da mama. Vai avançar?

No dia 27 de Dezembro houve um despacho que deu robustez a uma estratégia nacional para a luta contra o Cancro 2020/30. Dentro dessa estratégia, temos um grupo focado apenas em rastreios. Vamos ter uma componente normativa da DGS e uma operacionalização dos rastreios ligados ao programa, mas na ótica da direção executiva.

No âmbito da parte normativa, até ao final do mês, vai sair a primeira norma de rastreio. Quanto ao da mama, a norma vai sair até ao final até ao final de Abril vai sair a norma - é assim que está planeado -, onde irão ser contempladas as faixas etárias que vão ser abrangidas.

Os 45 anos?

Não estou a dizer que vão ser essas faixas etárias. Neste momento ainda está em discussão.