Rangel estranha "coincidências" e diz que há mão invisível contra Montenegro

E essa conflitualidade tem-se mantido?

Sim e é negativo. Aliás, um governo demitido é um governo de gestão, não pode fazer tudo o que lhe apetece, nem pode atuar como se fosse um governo em plenitude de funções. O primeiro-ministro não está a fazer isso, está a fazer uma campanha para os seus próprios intentos políticos futuros que, ao mesmo tempo, faz sombra a Pedro Nuno Santos. Temos uma liderança bicéfala em que não se percebe bem quem realmente lidera o PS. Viu os tweets de Ano Novo? Falou mais num dia do que em dois ou três meses. Parece que está mais ativo depois de ser demitido do que antes. O primeiro-ministro António Costa foi um fator de instabilidade sistemática e continua a sê-lo.

O PSD já respondeu a António Costa sobre se concorda com o lançamento do concurso para o primeiro troço do TGV agora em Janeiro?

Ainda não. Responderá a seu tempo. António Costa teve oito anos para lançar o TGV. Lembrou-se de lançar o TGV na última reunião do Conselho de Ministros. Mas acham isso normal?

Há aqui um argumento do primeiro- ministro demissionário de que se Portugal não avançar agora que perde 750 milhões de euros em fundos comunitários.

Isso é uma coisa que não é clara. É esse o ponto. É matéria que o PSD analisará e tratará com o primeiro-ministro e não na praça pública. Não venham agora pôr a pressão toda sobre o PSD, quando António Costa foi primeiro-ministro durante oito anos e teve até uma maioria absoluta. Não lançou o TGV porquê? Não construiu o aeroporto porquê? Tem que fazer tudo nos últimos dois meses depois de já estar demitido? Mas isto é normal? De repente, o PSD é o responsável por oito anos de inércia e de inação de António Costa? Chegou-lhe o fogo agora?

Em relação a outra área, a da saúde, o PSD vai manter a direção executiva do SNS ou tenciona acabar com ela?

As decisões que o próximo Governo tomar serão tomadas nessa altura. Está o caos instalado na saúde. As notícias do último mês e meio, dois meses são absolutamente alarmantes. O que se está a passar é insustentável.

É importante perceber e apurar a responsabilidade de quem é que esteve no governo oito anos a destruir o Serviço Nacional de Saúde. Não é com soluções de última hora que vem agora cobrir a sua inação, a sua falta de capacidade de gestão e de reforma durante estes anos todos.

Quem é que destruiu a parceria público privada do hospital de Braga? Por que é que desaparece o preço dos medicamentos nas embalagens? Para fazer aumentos encapotados sem que as pessas se apercebam.

Pedro Nuno Santos era também o ministro das Infraestruturas quando a Parpública adquiriu, por ordem do Governo, acções dos CTT entre 2020 e 2021, soube-se agora. Que leitura faz disso?

Primeiro, a falta de transparência. Isto é uma constante de Pedro Nuno Santos. A indemnização da ex-administradora da TAP também era um segredo. Agora há outro negócio secreto numa área que era tutelada por ele. Não pode haver um movimento nesse sentido sem que isso seja transparente. Já percebemos que com Pedro Nuno Santos o PS de Mário Soares desapareceu. Ele já estava a ser ofuscado desde o tempo da geringonça, mas agora desaparece de vez. Temos um PS com vontade de coletivizar parcialmente a economia.

Vê esta moderação de Pedro Nuno Santos como uma encenação?

É um oportunismo de última hora que soa a falso. Não pode uma pessoa andar toda a vida a pregar uma doutrina altamente esquerdista dentro do PS e de repente aparecer como uma espécie de Tony Blair dos nossos tempos.

O PSD não está a descolar nas sondagens. Não era de esperar que o PSD, nesta altura, desse outros sinais?

O PSD não descolar nas sondagens não me preocupa, se não descolar nas eleições é que me preocupa bastante. As sondagens indicam um número de indecisos muito grande. As pessoas ficaram bastante perplexas com a forma como o PS, António Costa e os seus ministros deixaram evaporar e apodrecer uma maioria absoluta.

António Costa será um empecilho ou uma ajuda para Pedro Nuno Santos?

Para os eleitores é que tem que haver clareza sobre quem é o líder do PS porque senão Pedro Nuno Santos vai ser um tigre de papel. Já é um pouco tigre de papel, porque, na verdade, diz que faz, mas nunca fez nada. Foi ministro das Infraestruturas, não aconteceu nada com o TGV, não aconteceu nada com o aeroporto, não aconteceu nada com uma única coisa. Aconteceu com o aeroporto. Foi ele. Decidiu sozinho numa manhã que não sei se era de nevoeiro, se era soalheira e depois foi desautorizado justamente por António Costa. Portanto, fez. Temos de perceber quem é o líder do PS, porque neste momento não é claro.