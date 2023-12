PS viabilizar governo do PSD? “Isso não vai acontecer"

O PS está obrigado a ganhar estas eleições? Exige-se essa responsabilidade a Pedro Nuno Santos?

O PS quer ganhar as eleições. Todos queremos ganhar as eleições. A questão da exigência democrática de vitória é pouco razoável. O PS quer ganhar e nós não nos devemos desviar dos objetivos. No dia 10 de março estaremos todos juntos a avaliar o resultado, que é um resultado coletivo e eu acho que temos todas as condições para ganhar. Isto de ganhar e perder não é um mero jogo. Estamos a falar da democracia portuguesa, da estabilidade da vida dos portugueses no futuro próximo. Essa estabilidade precisa do PS, de um resultado forte do PS, da confiança dos portugueses no PS.

Se Pedro Nuno Santos não conseguir essa vitória, tem de repensar a sua liderança ou é confortável para o PS continuar a ter Pedro Nuno como líder da oposição?

Não seria a primeira vez que o PS tem um líder que não tem um resultado eleitoral desejado e o líder permanece como líder.

E se o resultado eleitoral for mau e uma derrota muito forte?

São cenários hipotéticos que no dia de hoje é muito difícil. O secretário-geral acaba de ser eleito, vamos trabalhar com ele para ganhar eleições, solidariamente como partido que na sua pluralidade e diversidade, porque foi uma disputa interna, aliás, bastante interessante, mesmo ao nível dos resultados, vamos estar coesos e unidos para ganhar as eleições. O Pedro Nuno Santos não precisa de fazer um tirocínio nas eleições. Aquilo que nós temos que fazer agora é coletivamente enfrentar em conjunto estas eleições.

Pedro Nuno Santos tem puxado muito pelos galões de ser também ele um herdeiro das políticas deste Governo. Se for primeiro-ministro há o risco de desbaratar este legado e colocar em causa a política das contas certas?

A política das contas certas é um património coletivo do PS, não é do secretário-geral A ou do secretário-geral B. Foi muito importante para o país e também para o PS.

Mas Pedro Nuno Santos tem uma visão diferente no uso do excedente orçamental. É contra o “fundo Medina” por exemplo.

Acho que o “fundo Medina” é uma boa ideia. O PS vai olhar para estas eleições e vai construir um programa eleitoral, que espero que seja construído de forma coletiva, aberta, com militantes do PS, provavelmente com personalidades que não são militantes do PS. Quando em 2015 disputámos eleições, o dr. António Costa fez uma coisa que me pareceu bastante inteligente, definir um cenário macroeconómico e, a partir dele, definir um conjunto de políticas. A confiança em torno das contas certas é muito importante. A maior proteção que nós temos para os salários e para as pensões e para a carga fiscal, que muitos invocam como um tema, são as contas certas e por isso é esse cenário macroeconómico com políticas públicas no quadro da social-democracia, do socialismo democrático, que vamos ter de apresentar aos portugueses. Portanto, algumas dessas questões devem ser vistas no quadro geral das políticas.