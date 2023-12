2024 "vai exigir" a Marcelo "muita cabeça fria e sentido de Estado"

Mas é possível ainda antes da dissolução?

Faríamos um esforço para poder perceber como o faríamos. Porque o país precisa. Agora, o problema não é português, como se sabe. Temos um problema de jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia que tem vindo a colocar questões importantes sobre a conservação de metadados e sobre o período de conservação desses metadados das comunicações eletrónicas.

Essa tem sido uma restrição que tem feito com que noutros Estados-membros também tribunais constitucionais tenham vindo dizer que as normas aprovadas pelos seus parlamentos sejam também inconstitucionais.

Como é possível dar a volta ao veto?

Não é fácil. Se calhar o mais fácil seria termos uma boa solução europeia, ou seja, uma retificação que permitisse, dentro do arco do ordenamento jurídico europeu, alguma coisa que pudesse colmatar ou desse resposta à jurisprudência do Tribunal de Justiça e a partir daí poderem os Estados-membros avançar. Mas ainda acho que, dentro do quadro constitucional vigente em Portugal, considerando o acórdão, há espaço para olharmos para uma solução que teria que ser bastante criativa e inventiva de resolver este problema.

Em que sentido?

No sentido de podermos olhar para aquilo que é a conservação e o acesso a dados para efeitos de investigação em sede judicial com a tutela de um juiz. É disto que estamos a falar.

E quanto às ordens profissionais, o PS vai confirmar as alterações aos estatutos que foram vetados pelo Presidente da República?

Temos um conjunto de obrigações no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e dentro desse quadro uma das obrigações é a diminuição dos atos reservados, dos atos próprios, das profissões reguladas. Isso é uma obrigação e essa obrigação deve ser cumprida.

Além desse compromisso, há um compromisso político do PS. Não podemos continuar a ter um conjunto de atividades em que o acesso é de tal forma condicionado que é como se tivéssemos, não uma lei de condicionamento industrial, mas uma espécie de lei de condicionamento profissional. E isso não é possível, isso mata o acesso dos mais jovens às profissões. Isso mata a liberdade de escolha de muitos dos consumidores perante alternativas. Isso não é aceitável.

Significa que vão confirmar?

Isso é uma luta que o PS tem, que mantém e, portanto, eu diria, e eu não quero avançar decisões que só posso afirmar depois de uma reunião do grupo parlamentar, porque há aqui uma democracia interna que eu gosto de respeitar. E, já agora, com o secretário-geral em funções, que também é importante dizê-lo.

Agora, na minha opinião, os passos seguintes, olhando com cuidado para as comunicações que o Presidente da República faz ao Parlamento, não acho razoável que o PS chegue às eleições de 10 de Março sem resolver este problema, sem resolver uma questão que é de justiça social.

A única forma de resolver até 10 de março é confirmando, não há outra...

A sua conclusão é clara como a água. Por isso, a minha perspetiva, tendencialmente, é dizer que o PS deve confirmar na Assembleia da República (AR). Foi um tema apressado? Sim, perante o quadro do PRR. Foi um tema pouco pensado? Não. Os diplomas saíram da AR iguais ao proposto pelo Governo na proposta de lei? Não, o grupo parlamentar do PS, e os outros, já agora, deram contributos muitíssimo relevantes para melhorar. Na Ordem dos Arquitetos, na Ordem dos Advogados, aliás, com uma lei própria sobre os atos próprios dos advogados e solicitadores, na Ordem dos Engenheiros. Na Ordem dos Médicos também.

Não significa que retificações depois não possam ocorrer. Há mais vida depois de Março e se tudo correr bem com um governo do PS. Agora, as ordens profissionais têm-se constituído como órgãos que parecem emanações do Estado Novo e do Estado corporativo. E isso não é razoável. Nesse sentido, este combate, que é um combate pelos mais jovens, mas também pela liberdade de escolha, sem prejuízo de percebermos que as profissões reguladas são reguladas no interesse público, no interesse de todos, e não no interesse da profissão, porque não está em causa o interesse da profissão. As ordens não são sindicatos. Quando estamos no governo, discutimos com sindicatos. As ordens têm atribuições públicas de defesa do interesse geral e por isso é preciso ordens onde entre ar fresco, afastando essa ideia de um Estado corporativo.