Pedro Nuno Santos: "Este não é um bom momento para o Presidente da República"

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, Pedro Nuno Santos, um dos candidatos à liderança do PS, pede "alguma calma" quando questionado sobre a eventual necessidade de o Parlamento agir no caso das gémeas fazendo espoletar o processo para o Presidente da República ser ouvido judicialmente.

Pedro Nuno Santos pede que não se acrescentem "problemas a uma situação que já não é fácil e não é boa para ninguém", embora admita que "este não é um bom momento" para Marcelo Rebelo de Sousa.

O ex-ministro das Infraestruturas admite que, se for eleito primeiro-ministro, não terá com o Presidente da República uma relação "semelhante" à que teve António Costa com Marcelo, mas promete que será "sempre" de "muito respeito institucional".

Nesta linha, Pedro Nuno Santos recusa que o Presidente da República venha a ser uma força de bloqueio, no caso de os socialistas ganharem as eleições de março. "Não pode ser, não vai ser, isso seria péssimo para o país, era só o que faltava", conclui.

No caso das gémeas que receberam tratamento no Hospital de Santa Maria, acha que o Presidente devia dar mais explicações sobre o que aconteceu ou ficou elucidado com a conferência de imprensa de segunda-feira?

Todos os dias ou todas as semanas vamos tendo novas informações sobre o caso, o que recomenda cautela naquilo que diga. Aquilo que me parece importante é preservar e defender a confiança dos cidadãos nas instituições e, desde logo, neste caso em particular, no Serviço Nacional de Saúde.

Não acha que essa confiança está abalada?

É importante que seja garantida. Ao mesmo tempo, espero que isto tudo se resolva, que seja clarificado e que possamos seguir em frente. O Presidente da República pela função, mas também pela pessoa que é, é muito importante para o país.

Marcelo Rebelo de Sousa foi alguém que conseguiu recuperar uma proximidade com o cidadão muito importante para a confiança nas instituições. Fala-se em Presidente dos afetos como se fosse uma coisa menor, mas Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu construir uma relação com o povo português que é um património importante da nossa democracia. Essa foi uma vitória e é muito relevante.

Julgo que devemos continuar a manter esta confiança no Presidente e tendo uma boa relação com ele. Desejo apenas que este caso não manche, não crie mais dificuldades à própria Presidência da República. Quero manter uma relação de muito respeito e muita consideração com alguém que, não tendo apoiado, respeito muito.