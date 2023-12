Pedro Nuno Santos admite que pode precisar de duas legislaturas para pagar tempo de serviço aos professores

A contratação coletiva, que é uma exigência do PCP, por exemplo?

Se for necessário aprimorar os instrumentos que permitam essa negociação sobre acordos coletivos, assim faremos. A contratação coletiva, em particular, permite garantir a paz social que é fundamental para que as empresas possam trabalhar.

Essa é uma boa dica para o PCP e para futuros entendimentos.

É uma boa dica para toda a gente, porque não deve haver um conflito entre trabalhadores e empresários.

Na moção defende também que é preciso valorizar as carreiras e a recuperação faseada do tempo de serviço congelado. Para ser claro, isto é para toda a função pública e não só para os professores?

Quem tem um problema maior em matéria de congelamento são os professores. É onde a despesa é maior. No que diz respeito a todas as outras carreiras, as que dependem de pontuação, já lhes foram sendo reconhecidos alguns pontos. Quando falamos da necessidade de o Estado português cumprir as regras que estabelece com os seus trabalhadores, obviamente que é com todos.

Em relação aos professores, já tem um modelo desse faseamento para a recuperação integral do tempo de serviço?

Será alvo de negociação com os trabalhadores e no quadro daquilo que é o objetivo de política orçamental e de contas públicas.

O modelo apresentado por Luís Montenegro poderia ser um modelo para o PS?

Tem dois erros: não esperou pelo trabalho que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) está a fazer em matéria de cálculo do custo da reposição integral do tempo de serviço dos professores e passa por cima de uma necessária negociação com os sindicatos.

Tem ideia de quanto vai custar esta recuperação faseada?

Temos que esperar pelas contas da UTAO.