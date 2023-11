Marta Temido defende Marcelo e diz que lei obrigava SNS a tratar das gémeas do Santa Maria

Veja também:

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, Marta Temido fala da polémica com duas gémeas luso-brasileiras com atrofia muscular espinhal, que receberam em Portugal um tratamento no valor de quatro milhões de euros, e defende Marcelo Rebelo de Sousa.

A ex-ministra da Saúde refere como "normal" a tramitação de reclamações de cidadãos para a Presidência da República e daí para o gabinete do primeiro-ministro. "O pedido de verificação do que se passava com este caso entrou no Ministério da Saúde junto com outros pedidos. É o circuito normal".

Marta Temido iliba ainda o secretário de Estado Adjunto e da Saúde de então, António Lacerda Sales, e salienta que havendo uma "nota de que há duas crianças que precisam de um tratamento, se as crianças têm documentos nacionais do nosso país, o normal era as crianças serem tratadas no nosso país". Ou seja, bastava as gémeas terem nacionalidade portuguesa para serem tratadas pelo Serviço Nacional de Saúde.

A ex-governante e atual deputada e presidente da concelhia do PS de Lisboa revela que ainda não foi contactada nem pelo Ministério Público, nem pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e espera que o processo avalie, "pelo menos, três questões: se houve ou não houve uma interferência indevida; se as crianças deveriam ou não deveriam ter sido tratadas e, em última instância, se o medicamento a utilizar deveria ser aquele ou deveria ser outro".

Em relação à menina da Guiné-Bissau que tem a mesma doença e que está à espera de um tratamento semelhante também no Hospital de Santa Maria, Marta Temido considera que deveria ser tratada tal como foram as gémeas e nota que o que falta é um visto do Tribunal de Contas. "As instituições estão cá para resolver os problemas burocráticos", conclui.

Sobre este caso de crianças gémeas com atrofia muscular espinhal que terão tido um tratamento de favor no Hospital de Santa Maria, qual é que foi o seu envolvimento como ministra da Saúde neste caso?

Antes de mais, dizer duas coisas: não tive qualquer contacto com o Presidente da República relativamente a este caso, nem dei qualquer orientação sobre o tratamento destas crianças. Quando o caso foi relatado na comunicação social há algumas semanas, eu referi que tinha uma ideia do caso, da referência às duas.

Mas como é que soube do caso quando era ministra?

Não soube quando era ministra. A referência que eu tinha de memória era da situação e não do tratamento específico em concreto.

Disse à TVI que se lembrava de duas gémeas e que achava que o tratamento não tinha prosseguido.

Mas era uma ideia apenas de memória que tinha do tema, de existirem duas gémeas.

Eram outras gémeas?

Não tenho a certeza se eram estas ou outras.

O caso concreto só ficou a saber pela reportagem da TVI?

O caso concreto não lhe posso dizer que na altura não tenha havido um contacto sobre o caso. O que posso dizer é que eu tive necessidade de ir refazer o circuito documental daquilo que me poderia ter passado pelas mãos.