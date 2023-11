Pressões do primeiro-ministro ao Ministério Público? "Temos de estar habituados"

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), Adão Carvalho, propõe que a Procuradoria-Geral da República (PGR) passe a ter "uma espécie de central de comunicação" para explicar, de forma pedagógica, os passos dos inquéritos mais mediatizados.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, e a propósito da Operação Influencer, o magistrado defende a procuradora-geral da República, Lucília Gago, e alerta para que o Ministério Público deve ser capaz de resistir a pressões.

Sobre essas pressões, o dirigente sindical diz que "o MP tem de saber lidar com elas e tem que saber, dentro daquilo que é a sua função, manter a serenidade necessária para desenvolver o seu trabalho”.

Como é que viu a declaração de sábado do primeiro-ministro? Viu interferência na Justiça e no trabalho do Ministério Público?

Qualquer pessoa que tenha responsabilidades a nível político deve cultivar um discurso de informar os cidadãos sobre o que é a justiça, como é que funciona, em vez de tantas vezes se tentar empolar as situações e transformá-las em algo que não são.

Qualquer inquérito corresponde a uma fase processual que visa recolher prova, tendo em vista aferir se há algum crime e quem é o responsável. É essa a finalidade. Não se pode pretender que, logo no início do inquérito, o Ministério Público possa ter um grau de certeza, nem é bom que assim seja, para iniciar o inquérito. Ele resulta do facto de existir a notícia de um crime.

Mas viu naquela declaração de António Costa uma forma de estar a interferir no processo que está aberto?

No Ministério Público temos que estar habituados. Sempre que estão em causa pessoas com alguma visibilidade ao nível do poder político, do poder económico, é normal que essas pressões existam. O MP tem de saber lidar com elas e tem que saber, dentro daquilo que é a sua função, manter a serenidade necessária para desenvolver o seu trabalho.

Evidentemente que não é desejável que alguém com responsabilidades contribua para agravar a situação, tentando empolar as coisas e tentando, de forma mais ou menos implícita ou mesmo explícita, condicionar a atividade, obrigá-la a um resultado quando tem que saber que não é essa a função do Ministério Público e que naquela fase processual não é exigível que o seja.