Rui Moreira cabeça de lista às europeias? "Não podemos trocar as coisas por um prato de lentilhas"

Em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público, o autarca diz que, conhecendo Manuel Pizarro como conhece, admite que o ministro da Saúde pode abandonar a pasta para entrar na corrida à sua sucessão na Câmara do Porto. Moreira diz que Pizarro "é inquieto", que "muda rapidamente de rumo" e "gosta mais de andar à bolina". Mas fala também na possibilidade de José Luís Carneiro ser o candidato escolhido.



Sobre o Porto, o autarca admite que o consumo de drogas está pior do que em 2019, em breve a cidade terá mais uma sala de chuto móvel, mas Moreira apela a que os concelhos vizinhos - Matosinhos, Gondomar e Gaia - invistam também no combate a este fenómeno. Pelo meio deixa duras críticas à nova lei das drogas, que considera ser "irresponsável".

Questionado sobre como resolver o intenso tráfego na Via de Cintura Interna (VCI) do Porto, Moreira defende que os camiões podiam usar a A41 como alternativa, mas que para isso é preciso acabar com as portagens nessa via. Depois de os pesados serem retirados da VCI, o autarca admite "seguramente criar horários para aqueles que entram e saem da cidade".

Esta é uma semana de greve entre os profissionais da saúde e a gestão dos hospitais do Porto é sempre dada como exemplo pelo próprio primeiro-ministro. Esta é a prova de que não é preciso encharcar a saúde de dinheiro e que o problema é mesmo uma questão de gestão?

Vai ser preciso mais dinheiro. Aquilo que acontece com a nossa sociedade é que, por um lado, estamos a ficar mais velhos e, por outro lado, há um conjunto de doenças que anteriormente não eram tratadas, as pessoas morriam e hoje conseguem sobreviver a essas patologias. Portanto, o investimento na saúde vai ter que continuar a ser feito. Mas é verdade que quando olhamos para a gestão dos hospitais centrais a Norte, no Porto, nomeadamente e até no IPO, quando comparado com Lisboa, parece haver aqui uma diferença na forma de gestão e na forma com os recursos alocados. Sim, é verdade.

Conhece bem o ministro da Saúde, esperava mais de Manuel Pizarro como ministro ou era exatamente disto que estava à espera?

Conheço muito bem o Dr. Pizarro, além de ter sido meu vereador na Câmara do Porto, foi meu adversário político em duas eleições e é meu amigo pessoal. Ele é extremamente trabalhador, é um excelente comunicador e um bom negociador. O que acontece é que ele apanha uma situação na saúde que é deixada por Marta Temido, que é extremamente delicada. Aquilo que aconteceu com a especialização dos médicos, aquilo que aconteceu com uma visão um pouco ideológica que Marta Temido impôs aos médicos, acaba por transformar a saúde num campo de batalha em que, neste momento, provavelmente, vai ser preciso acelerar essa mediação. Claro que ele tem ali um grande elemento que é Fernando Araújo, que pode ajudá-lo a fazer a diferença. Mas, de facto, vivem-se momentos delicados na saúde. Percebe-se que há aqui e ali uma insuficiência de recursos e espero que, para bem de nós todos, que Manuel Pizarro consiga dobrar o cabo da Boa Esperança e que não seja o Cabo das Tormentas.

Pizarro é um homem inquieto. Portanto, ele, em termos náuticos, gosta mais de andar à bolina contra o vento do que propriamente a favor do vento, sempre na mesma direção.

Manuel Pizarro tem sido acusado de estar mais preocupado com uma eventual candidatura à Câmara do Porto em 2025. Se ele for candidato, de novo, à Câmara do Porto, sente-se na obrigação de o apoiar?

Tenho muita consideração pelo Dr. Manuel Pizarro, mas compreenderão que, apesar de tudo, faço parte do movimento que, suponho, tem intenção de apresentar um candidato e, portanto, não é minha intenção e não deve ser a minha intenção neste momento estar a marcar as cartas do futuro. Mas, objetivamente, não é exequível nem razoável esperar que o faça. Se me perguntar se ele tem qualidades pessoais, com certeza que tem, mas com certeza que também tem opções políticas diferentes daquelas que eu tenho seguido.

Acha natural que Manuel Pizarro possa optar por sair do Governo para uma candidatura à presidência da câmara do Porto?

Manuel Pizarro é um homem inquieto, porque ele foi um homem que foi vereador da Câmara do Porto, foi duas vezes candidato à Câmara do Porto. Depois foi para deputado europeu, depois de deputado europeu para ministro e, portanto, ele é uma pessoa que rapidamente mudou o seu rumo. Portanto, ele, em termos náuticos, gosta mais de andar à bolina contra o vento do que propriamente a favor do vento, sempre na mesma direção.

É evidente que o Partido Socialista tem várias opções na cidade do Porto. Como terá o PSD, como tem o meu movimento. É normal e é possível que, em determinada altura, a concelhia distrital do Partido Socialista faça as contas à vida. Mas ele não é o único candidato. José Luís Carneiro, por exemplo, que é ministro da Administração Interna, também. Nunca escondeu as aspirações que tinha de ser candidato do Partido Socialista.