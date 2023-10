Greve geral? "Vamos ver que OE é apresentado", avisa líder da CGTP

A secretária-geral da CGTP critica o que considera ser a “propaganda” e “malabarismo” do Governo com o anúncio de novas medidas para a habitação. Em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público, Isabel Camarinha admite a possibilidade de uma greve geral se o Orçamento do Estado para 2024 não responder aos problemas dos trabalhadores.

Isabel Camarinha lamenta ainda o que considera ser a “discriminação” a que a CGTP foi votada pelo Governo ao não ser convocada para reuniões para as quais a CIP e a UGT foram convidadas. “Temos todos de estar em pé de igualdade”, reclama a líder sindical.

Na entrevista que pode ler na edição desta quinta-feira do jornal Público e ouvir a partir das 23h00, Isabel Camarinha deixa ainda uma farpa às recentes ações de ativistas do clima. “A CGTP, normalmente, não comete atos de vandalismo”.

O primeiro-ministro admitiu esta semana, numa entrevista à TVI/CNN, que o salário mínimo em 2024 pode ir além dos 810 euros. A CGTP pede que se chegue aos mil euros já no próximo ano. Não acredita que o Governo chegue a esse patamar?

A realidade vivida pelos trabalhadores exige um aumento significativo de todos os salários. O salário mínimo que temos não é mínimo porque não garante o mínimo de dignidade. A nossa proposta de aumentos para 2024 vai muito para além do salário mínimo. Deve haver aumentos para todos os trabalhadores de 15%. O salário mínimo deve ser de 910 euros em janeiro de 2024 e deve chegar aos mil no fim do ano. Os trabalhadores estão a empobrecer a trabalhar no nosso país.

Como viu o elogio de António Costa à proposta da UGT de 830 euros?

A proposta da UGT é muito minimalista. E continuamos com o bloqueio da contratação coletiva e essa sim é a garantia que há aumentos salariais. A situação não pode continuar. As 20 maiores empresas e grupos económicos tiveram, no primeiro semestre de 2023, 25 milhões por dia de lucro. Os cinco maiores bancos têm 10 milhões de lucros por dia e os trabalhadores, os reformados e pensionistas não têm acesso sequer ao mínimo que é exigível.

O Governo anunciou também o aumento da base remuneratória na função pública. É um sinal positivo ou não?

Muito insuficiente. Pelo que conheço, a proposta do Governo não garante sequer a reposição do poder de compra que tem vindo a ser perdido nos últimos anos. O nosso país não pode continuar neste caminho de não se desenvolver, de não criar mais riqueza. Temos tido crescimento económico, sem que os salários tenham acompanhado esse crescimento.

Nesta última entrevista, António Costa deu muita prioridade ao aumento de salários, dizendo inclusive que para subir os rendimentos a melhor forma é aumentar os salários e não atuar pelo lado do IRS. Aí estão sintonizados do que no passado?

Finalmente o primeiro-ministro disse qualquer coisa que vai ao encontro do que a CGTP sempre afirmou: é com o aumento dos salários que garantimos que a vida das pessoas melhora. Não é com paliativos, não é com medidas que respondem muito poucochinho às necessidades enormes com que os trabalhadores e as suas famílias estão confrontados.

A CIP e a UGT tiveram previstas reuniões com o Governo, fora das negociações com os restantes parceiros sociais, que depois acabaram desconvocadas na sequência de uma mensagem do presidente do CES. A CGTP sentiu-se posta de lado ou a CIP e UGT puseram-se em bicos de pés?

A CIP tem todo o direito a apresentar as propostas que entender. Mas não é aceitável nem admissível que o Governo trate de forma diferente as diversas organizações, nomeadamente, que discrimine a CGTP. Não queríamos estar em nenhuma daquelas reuniões, mas a CGTP tem propostas. Enviámos ao primeiro-ministro as nossas prioridades da política reivindicativa e solicitámos uma reunião. O primeiro-ministro acusou a receção, mas não marcou reunião.

Gostou da atitude de Francisco Assis?

Acho que o presidente do CES considerou que devia tomar uma posição e, naturalmente, que tinha todo o direito de o fazer.