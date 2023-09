Inês Sousa Real: PAN não fecha a porta a Montenegro, Chega é "única linha vermelha"

Em entrevista ao programa "Hora da Verdade" da Renascença e do jornal Público, a porta-voz do PAN desvaloriza as críticas da oposição interna que acusam Inês Sousa Real de ter chegado a um acordo na Madeira à revelia da comissão política do partido. A dirigente salienta que o partido na região tem autonomia para tomar decisões que a direção nacional se limita a "ratificar".

Questionada sobre o recente ataque com tinta verde ao ministro do Ambiente por parte de um grupo de ativistas pelo clima, Inês Sousa Real diz que "não são saudáveis" e que se trata de "ativismo radical", elogiando Duarte Cordeiro pelo modo "cordato e educado na forma de fazer política".

A poucas semanas da entrega da proposta de Orçamento do Estado no Parlamento, a deputada única diz que o partido que lidera está, mais uma vez, aberto a dialogar com o Governo de António Costa, a quem já "sinalizou" que há matérias que vão ser "imprescindíveis" para a abstenção ou voto a favor do PAN.

O PAN tem votado na Assembleia da República ao lado do PS nas principais votações (moção de rejeição de Governo de Passos, moções de censura ao Governo PS, nunca votou contra um orçamento de António Costa, foi abstenção ou a favor). Agora faz um acordo com Miguel Albuquerque. Pode-se dizer que o PAN é uma espécie de partido-facilitador?

O PAN está do lado dos portugueses. Somos um partido de causas e ao sermos um partido de causas, que tem uma ideologia muito centrada naquilo que é a preocupação com a defesa do ambiente, da natureza, da proteção animal, mas também dos direitos humanos e sociais que cada vez mais estão ameaçados, até do ponto de vista democrático, não temos medo de assumir as responsabilidades num momento em que somos chamados a fazê-lo. Fizemos isso em 2015 e demos a oportunidade a António Costa de apresentar um novo orçamento após uma pandemia. E fomos bastante críticos daquilo que foi a falta de compromisso por parte das outras forças políticas, quando dissemos todos nós que não iríamos faltar ao país.

Na Madeira, é uma solução de incidência parlamentar que acaba por trazer de forma positiva uma visão mais jovem e mais atual perante os desafios do nosso tempo, com a preocupação do combate à crise climática, a habitação para os mais jovens, a igualdade, a proteção dos animais. Não temos medo da responsabilidade quando somos chamados a isso. Até porque o PAN também foi aqui um tampão para o Chega, que sabemos que tem tentado ascender ao poder. Não contem com o PAN para não contribuir de forma positiva para a nossa democracia. Muito pelo contrário.

O PAN não tem receio de ser visto como um partido vendido ao poder ou uma espécie de partido cata-vento?

O PAN não só não se vendeu ao poder, como está comprometido com os portugueses, neste caso em concreto com os madeirenses e porto-santenses. O PAN não fez um acordo de coligação governativa. Não vamos para nenhuma secretaria, não vamos ter nenhum cargo governativo na Madeira. Temos um acordo de incidência parlamentar com um caderno de encargos em que têm que ser cumpridas várias medidas que visam contribuir para avançar a qualidade de vida dos madeirenses e porto-santenses, que vão desde o passe-saúde, ao Centro de Juventude no Caniço, à proteção da Laurissilva.

Além de que não nos podemos esquecer que quebrámos com o totalitarismo que existia na Madeira, deixámos de ter um governo de maioria absoluta e não podemos num dia deixar de ter um governo de maioria absoluta e dizer que não estamos disponíveis para quebrar este totalitarismo.

As causas do PAN, seja em matéria de igualdade, seja em matéria de proteção animal ou ambiental, deveriam ser transversais ao espetro político. A dicotomia esquerda/direita já está muito ultrapassada. As pessoas já estão um pouco cansadas. Muitas vezes, isso acaba por não dar resposta aos seus problemas. Não estamos num campeonato para ver quem é que faz mais vozearia dentro do Parlamento. Contam com o PAN para dar soluções para o país, para a Região Autónoma da Madeira.

Há um espetro político em Portugal que tem estado vazio, que é o centro, seja o centro-direita, seja o centro-esquerda, e o PAN, tendo políticas sociais tão marcadas, nomeadamente no que diz respeito aos direitos das mulheres, à igualdade, ao combate à pobreza e à exclusão social, às múltiplas formas de discriminação, jamais poderia deitar a toalha ao chão e não assumir a responsabilidade que os madeirenses nos deram.