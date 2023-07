Ministra adjunta responde a Marcelo: “Não vejo nenhuma zona cinzenta” na subvenção dos partidos

Vê vantagem que à boleia do caso que envolve Rui Rio e o PSD se altere a lei das subvenções dos partidos?

Não vejo nenhuma zona cinzenta na lei. Acho quer a lei de financiamento dos partidos, quer a lei de funcionamento da Assembleia da República são claras.

Isso quer dizer que o PS sempre teve assessores pagos pelo grupo parlamentar a trabalhar no Largo do Rato?

Quer dizer que ao longo dos anos, aquilo que está na lei foi cumprido e não vejo nenhuma ilegalidade na lei. Não acho necessário alterar a lei, mas se há quem tenha dúvidas, se o Parlamento tem dúvidas, então deve clarificar.

Estamos em 2023 e ainda não é possível garantir um médico de família a toda a gente, há perturbações no ano letivo e na escola pública por causa do conflito entre Governo e professores, as taxas de juro do crédito a habitação não baixam... Não podemos dizer que o estado da Nação é famoso.

Depende de como se quiser olhar para o estado da Nação. O aumento no SNS, desde 2015 até hoje, foi de 56%. Temos hoje mais 30 mil profissionais de saúde, mais 4000 médicos no SNS. Tem sido feito, ao longo dos últimos anos, um grande investimento na saúde. Não estou com isto a ignorar problemas que existem. É bom nós não esquecermos que durante a pandemia, o momento mais dramático para o Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde não falhou e respondeu aos portugueses na dimensão que tinha de responder. O último orçamento da saúde é o maior orçamento dos últimos anos. Foram anunciadas as USF modelo B, que vão permitir o mais rapidamente possível que mais de 250 mil portugueses tenham médico de família.

Há pouco, antes desta entrevista, dizia que ia falar aos seus camaradas do Partido Socialista, como dirigente do PS sobre o estado da Nação. O que é que vai dizer a um socialista e o que é que espera que esses socialistas lhe digam a si?

Depois do último ano, que foi um ano difícil, em que tivemos que tomar um conjunto de medidas para mitigar os efeitos do aumento do custo de vida, diria hoje que é possível olhar para os dados económicos com objetividade e dizer, ao contrário do que a oposição sempre vaticinou, que vamos chegar ao final de 2023 com um aumento de 2,7% da economia. Temos a taxa de desemprego em mínimos históricos dos últimos 20 anos. Temos um aumento do salário médio, desde 2015, na ordem dos 26%. No entanto, as pessoas continuam a viver com mais dificuldades por causa da inflação e a sondagem da RTP-Público mostra isso.

Eu não estou a negar os problemas, mas gostava que nós olhássemos para essa sondagem também com três pontos de vista. O primeiro é que as pessoas acham que estão pior, mas se compararmos com a mesma sondagem de Fevereiro, são menos os portugueses que acham que estão pior. Em segundo lugar, os portugueses percebem o contexto internacional em que nós estamos. E em terceiro lugar, são mais os portugueses que consideram que os seus rendimentos estão melhor do que os portugueses que consideram que estão pior. Estaríamos todos muito pior se tivéssemos cortado salários, se tivéssemos estagnado a nossa economia. Fizemos um aumento intercalar dos nossos funcionários públicos, aumentámos as pensões, aumentarmos as prestações sociais ao nível da inflação. Aprovamos apoios à renda, aos bens energéticos, o IVA zero.