Teixeira dos Santos: Críticas de Marcelo, Costa e partidos a Lagarde "foram despropositadas"

Não partilha, por isso, da opinião do primeiro-ministro de que o BCE não está a compreender bem as origens desta inflação?

O Banco Central Europeu está a compreender as origens desta inflação, está a analisar os seus desenvolvimentos, a fazer o diagnóstico e a adotar as medidas que acha adequadas. Não tenho dúvidas quanto à competência e ao saber do Banco Central Europeu quanto ao processo inflacionário, a sua origem, as suas consequências e as terapias que são necessárias.

Por que é que acha que o primeiro-ministro fez essa declaração?

Creio que essencialmente para fins políticos. A subida das taxas de juro não é simpática, como é evidente, impõe um ónus aos cidadãos, aqueles que têm empréstimos a taxa variável, já está a pesar de forma significativa nos orçamentos de muitas famílias. Creio que o primeiro-ministro procurou com esta declaração agradar a essas famílias que estão a ser mais afetadas por estas medidas mas, em boa verdade, não há uma alternativa. Nem ele apresentou uma via alternativa para combatermos esta inflação.

Se não conseguirmos baixar a inflação com uma relativa rapidez, se ela persiste durante muito tempo, corremos o risco de ela ficar enraizada durante muito tempo. E vai causar estragos que convém evitar. No curto prazo, pagamos um custo, mas impõe custos maiores se nada fizermos e se deixarmos a inflação à solta continuar.

O que é que um Governo pode fazer, nomeadamente, para descer as margens de lucro que se mantêm elevadas e que fazem com que os preços ainda estejam elevados? Deve-se alargar, por exemplo, a contribuição extraordinária sobre lucros excessivos a outras áreas?

Não vejo razões para se estar a alargar ou a impor contribuições extraordinárias. Os lucros num processo inflacionário tendem a aumentar porque os preços aumentam. E se os lucros são maiores, os impostos pagos também são maiores. O que é essencial para combater os abusos nas margens de lucro é que as regras de concorrência sejam de facto respeitadas. E vamos deixar que a economia funcione porque ela própria vai resolver estes problemas.

O Governo português atuou demasiado tarde? A Espanha, por exemplo, regista uma inflação menor do que a portuguesa porque agiu mais cedo, por exemplo, a nível do cabaz do IVA zero?

Tenho dificuldades em avaliar isso porque são economias diferentes, com estruturas de mercados diferentes.

O Estado está a arrecadar em impostos bastante mais do que aquilo que previa, o que significa que é maior a folga orçamental do que dispõe. O Governo já anunciou que vai mexer nos impostos no próximo OE e aumentar salários. Se fosse ministro das Finanças, quais seriam as suas prioridades?

Um país que tem uma dívida que andará nos 110% do PIB não se pode iludir com a chamada folga orçamental. A primeira grande preocupação que é preciso ter é a de reduzir a dívida que temos, porque a dívida que temos é um ónus muito pesado, não só sobre a geração presente, mas também sobre as gerações futuras. Não há folga orçamental enquanto houver uma dívida elevada.

Não podemos pensar que a folga orçamental é como uma lotaria que nos saiu e que agora temos aqui dinheiro para gastar ao nosso bel-prazer. Não podemos cair nessa ilusão. Agora, é evidente que esta folga orçamental, devendo servir para reduzir o peso da dívida, também deve servir para algumas medidas como apoios sociais e alívio fiscal.

Do IRS ou IRC?

Tenderia a privilegiar o IRS, uma vez que quem mais paga impostos neste país são as famílias. Seria o mais desejável e mais prioritário neste momento. Não contra uma descida no IRC, mas faço um alerta: não estamos ainda em condições de termos descidas muito significativas dos impostos, porque precisamos dos impostos para pagar as despesas e as despesas com o envelhecimento da população tendem a ser maiores.

Que redução do IRS tem em mente?

Não estou em condições de adiantar valores. Mas uma vez anunciado um alívio fiscal por parte do ministro das Finanças, seria muito bom que cumprisse essa promessa e que está no Programa de Estabilidade, que foi enviado para Bruxelas.

O ministro da Economia acredita que no final do ano se possa chegar a um crescimento acima dos 3%. Acredita nisso também?

Estou a lembrar-me do João Pinto, do FC Porto, que dizia que prognósticos só no fim [do jogo].

Não está muito otimista.

Não digo que seja impossível. Tivemos um bom crescimento no primeiro trimestre. Vai muito depender do que vai acontecer neste segundo semestre. Se conseguirmos recuperar para níveis de crescimento como o que tivemos no primeiro trimestre já será muito positivo.