“Tenho a pior impressão do que está a ser feito pela Direcção Executiva do SNS, porque está a ser feito na sombra”

O Verão ainda não tinha chegado e já os hospitais enfrentavam dificuldades nas urgências por causa da falta de médicos.

"Não podemos sistematicamente achar que sobrecarregando os profissionais de saúde com urgências sucessivas vamos conseguir resolver o problema", diz o bastonário da Ordem dos Médicos, em entrevista ao "Público" e à Renascença.



A Procuradoria-Geral da República pediu ao Tribunal Constitucional que considere inconstitucional o diploma que estabelece o pagamento das horas extraordinárias. Se acontecer, o ministro da Saúde acha que não vai haver profissionais suficientes para garantirem os serviços. Também está preocupado?

Não conheço o parecer que levou a procuradora-geral da República a fazer esse pedido. O que posso dizer é que neste momento os médicos têm uma sobrecarga, muitas vezes até desumana, para fazer urgências. Posso dar um exemplo que é inaceitável, em que temos médicos internos em formação, alguns deles a fazer estágios em Coimbra ou em Lisboa, que estão a ser pressionados para irem fazer uma urgência ao Hospital do Algarve. Temos de começar a ter muito bom senso sobre esta matéria. Temos de começar a organizar o trabalho em serviço de urgência e ter uma intervenção, porque é verdade que há um problema com a urgência no nosso país. É esse problema que temos de resolver e não podemos sistematicamente achar que sobrecarregando os profissionais de saúde com urgências sucessivas vamos conseguir resolver o problema. O que estamos a fazer, com essa pressão desmedida, é por vezes quase obrigar os médicos a sair do SNS, porque ninguém aguenta fazer várias noites de urgência seguidas.

Como se resolve?

Resolve-se reestruturando o serviço de urgência, o SNS, envolvendo a OM. Devo dizer que tenho a pior impressão, neste momento, daquilo que está a ser feito pela Direcção Executiva do SNS (DE-SNS). E tenho a pior impressão porque, aquilo que está a ser feito, está a ser feito na sombra. Não sabemos verdadeiramente o que está a ser feito. Acho que era importante o Ministério da Saúde reflectir muito sobre isto, envolver os vários agentes da saúde, a OM, para, em conjunto, tentarmos perceber quais são as dificuldades. Porque tenho ideia de que muitas vezes a DE não percebe exactamente quais são as dificuldades. Para isso tem de ir ao terreno, tem de perceber no dia-a-dia quais são as dificuldades dos médicos nas urgências, o que tem de fazer para assegurar as consultas, para diminuir os tempos de espera para cirurgia e, em conjunto, encontrarmos as soluções para o país.

Portanto, dá nota negativa ao trabalho desenvolvido pela DE-SNS e pelo ministro da Saúde.

Vou colocar as coisas de outra forma. Não consigo sequer avaliar, porque não sabemos qual é o trabalho que está a ser desenvolvido. Posso dizer que a DE não entregou o seu relatório de exame para tentarmos perceber se aquilo que está a ser feito é ou não positivo. E se não entregou o relatório de exame, então tem zero. Provavelmente, até é capaz de ter mesmo zero, porque não sabemos aquilo que está a ser desenvolvido. Já era tempo de a DE promover o diálogo com os vários agentes.

Mas há medidas concretas que são conhecidas. A questão dos blocos de partos, das urgências pediátricas. Concorda com o modelo encontrado?

São medidas de remendo que não têm durabilidade. Aquilo que temos de ter é um sistema reformado, em conjunto e em diálogo com as outras organizações. Fala-se muito de uma coisa que parece que é concreta, mas não é: as Unidades Locais de Saúde (ULS). Aliás, a DE-SNS fala de uma coisa que é um mistério para mim, que são as ULS 2.0. Tentei perceber o que são, ninguém sabe o que são. E era muito importante a DE explicar o que quer fazer com as ULS.

Isto é algo de absolutamente estratégico para o país, porque percebemos que há uma reforma em curso - que não é assumida, mas está a acontecer -, que é substituir todos os hospitais e agrupamentos de centros de saúde (Aces) e agrupá-los em ULS. Nada tenho contra as ULS, mas também não tenho nada a favor. Porque não há propriamente evidência, neste momento, que seja um bom sistema.

Nós temos ULS que funcionam relativamente bem, existe uma ou duas, mas infelizmente os hospitais e o Aces que têm mais dificuldades no país, curiosamente, estão inseridos em ULS. Portanto, se há neste momento ULS 2.0, como afirma a DE, gostaria muito de saber exactamente qual é a diferença que nos possa levar a acreditar e a confiar neste modelo. Quero muito que a OM possa ajudar o país a ter aqui uma resposta diferente e melhor. Mas para isso, o Ministério da Saúde e a DE têm que saber fazer algo que não têm feito, que é dialogar e saber colaborar.

Têm apontado o problema das condições de trabalho. Têm sido entregues muitas escusas de responsabilidade?

Esses documentos são fundamentalmente um sinal de alerta para o que não está a correr bem. E o que dizem? Com as condições que temos neste momento, não conseguimos oferecer uma prestação de cuidados de saúde de qualidade e com segurança. São um sinal de alerta e de alarme para as instituições e para o Ministério da Saúde. Aquilo que convido é o poder político não pôr aquilo na gaveta, como tem feito, mas a tentar perceber efectivamente quais são estas dificuldades. E sobretudo ajudar a resolvê-las.

Quantas declarações já foram entregues este ano?

Não sei dizer exactamente quantas foram entregues, mas posso dizer que todas as semanas recebemos dezenas.

O conselho disciplinar é muitas vezes acusado de demorar demasiado tempo a avaliar denúncias de alegadas más práticas ou negligência médica. No caso das denúncias da alegada má prática no hospital de Faro, dois cirurgiões foram suspensos preventivamente ainda antes de a Comissão de peritos ter chegado a conclusões. A que se deve esta decisão?

O que a OM fez foi accionar um conjunto de dispositivos para analisar o caso de Faro. Um deles é o Conselho Disciplinar da Secção Regional do Sul. Outro, o colégio da especialidade de cirurgia geral e o terceiro, que na altura entendemos que seria importante criar, uma comissão técnico-científica de peritos. O trabalho da comissão não é apresentar nenhuma conclusão, é fazer um levantamento e apurar factos de forma exaustiva.

Esse trabalho ainda não terminou.

Esse trabalho está a ser feito, com grande rigor, responsabilidade e empenho. Como também respeito o trabalho do conselho disciplinar, que é independente do bastonário. É um tribunal autónomo.