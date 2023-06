Governo quer obrigar clubes a pedirem "visto desportivo provisório" para atletas

Na calha está ainda a responsabilização e penalização desportiva de clubes que se envolvam "neste tipo de crimes" de tráfico de seres humanos e que podem passar, por exemplo, pela despromoção competitiva. Quanto às academias e escolas de desporto ficam obrigadas a garantir seguros desportivos aos atletas à semelhança do que já existe no desporto federado e passa a ser exigido o registo criminal dos dirigentes e treinadores destas organizações.

Em entrevista ao programa "Hora da Verdade" da Renascença e do jornal "Público", João Paulo Correia estranha que "nenhum dirigente da Liga tenha tido conhecimento" da atividade da academia Bsports e do ex-presidente da mesa da Assembleia Geral mário Costa que, entretanto, se demitiu de funções. O secretário de Estado da Juventude e Desporto aconselha que "é importante que as instituições tirem as devidas consequências do que não conseguiram fazer"

Há dias, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, dizia que a demissão de Mário Costa, o agora ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga de clubes, está abaixo do mínimo aceitável. É também sua convicção de que este caso não pode ficar pela demissão deste dirigente?

É preciso, obviamente, agir, quer do lado da prevenção, quer do lado do combate a este tipo de fenómenos que todos desejamos não ver no nosso território e muito menos no desporto, que transmite valores, e que também têm que nortear a atuação dos agentes desportivos, mais concretamente dos dirigentes. Aquilo que o Governo disse através da minha declaração foi censurar e condenar aquilo que se descobriu que era um negócio que actuava sob a capa do desporto com promessas falsas dadas a cidadãos não nacionais de países da União Europeia, mas também configurou, segundo o que conhecemos pela operação do SEF, uma eventual rede de tráfico de seres humano, como também pedir a demissão do ex-Presidente da mesa da Assembleia Geral da Liga. Quem está no desporto e representa as instituições desportivas deve ser um exemplo, uma inspiração e nunca um portador de um exemplo bastante negativo, como é o caso.

Tinha já conhecimento de algum tipo de denúncias ou de indícios sobre este ou outros casos de tráfico de seres humanos na área do desporto?

Não. Desconhecia por completo o funcionamento desta Academia e os moldes em que funcionava. Não me chegou nenhuma denúncia desde o primeiro dia de funções até esta hora, portanto. Não posso dizer que conheço outras situações mas isso não impede que o Governo atue. Esta situação é demasiado grave para ficarmos de braços cruzados.

Constituímos um grupo de trabalho, estabelecemos um prazo, no dia 10 de Julho reúne o Conselho Nacional do Desporto e o Governo pretende apresentar ao Conselho Nacional do Desporto um conjunto de medidas. O Conselho Nacional do Desporto, um órgão de consulta do Governo para área do desporto, é onde estão representados não só os dirigentes máximos das organizações nacionais do desporto, mas também as autoridades policiais e a as autarquias. É onde podemos fazer um amplo debate sobre esta matéria que está muito inserida na naquilo que é uma temática mais alargada da proteção de crianças e jovens no desporto.

Pode dar exemplos de propostas?

Antes disso, deixem-me dizer que esta Academia é uma sociedade comercial, uma sociedade por quotas unipessoal que foi criada em Fevereiro de 2019, que tem alguns códigos de atividade económica na área do desporto e também na área da formação profissional. Não é um clube desportivo, não é uma associação desportiva sem fins lucrativos, ou seja, não estava no radar do desporto federado. É um negócio sob a capa do desporto, e presumo que tenha sido criado como alternativa a um conjunto de regras FIFA que foram criadas para combater o tráfico de seres humanos no futebol Internacional e que instituiu um conjunto de regras muito apertadas para a transferência de menores não nacionais, para aquilo que são as transferências entre clubes de diferentes países.

Essa empresa criada em 2019, serviu para contornar essas essas regras?

Presumo que sim. A operação desmontou uma academia que tinha mais de 100 atletas, entre os quais tínhamos mais de 30 cidadãos não nacionais de países da União Europeia, menores de idade e em situação ilegal. O que significa que angariava esses jovens em países da América Latina, da África e também da Ásia; esses jovens pagavam uma mensalidade que variava, segundo os números que conhecemos publicamente, entre 500 e 1500 euros por mês. Pagavam para aprender a jogar futebol com a promessa de que seriam colocados com contrato profissional num clube em Portugal ou no estrangeiro. Esses atletas não eram inscritos porque essa academia não era um clube, não competia exatamente.

Portanto, era um negócio simples.

Era um negócio que, também segundo se sabe, atuava na área da formação profissional. A primeira área de intervenção é criar um radar que permita à entidade fiscalizadora do desporto, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), ter conhecimento sempre que um negócio na área do desporto, principalmente destinado a crianças e jovens, inicia a sua atividade, e também apanhará os negócios que já estão em atividade que atuam na área do desporto e destinem os seus serviços a crianças e jovens.

Uma espécie de comunicação prévia.

Exatamente. O IPDJ terá que pedir um parecer à respetiva federação desportiva, porque temos academias em várias modalidades, e a Federação desportiva irá dizer no seu parecer aquilo que são as condições que esse negócio tem que reunir para que haja uma proteção das crianças e jovens que irão recorrer a essa academia ou essa escola. Que não é um clube.

Estamos a falar da obrigatoriedade desses jovens atletas, sejam nacionais ou não, menores ou maiores de idade, terem um seguro desportivo como no desporto federado; ser conhecido o registo criminal de todos os colaboradores e treinadores dessas escolas e academias; exigir a formação mínima para os treinadores que prestam esse serviço em nome da modalidade. Há um conjunto de regras que são impostas aos clubes e às associações desportivas no desporto federado, mas que as academias e escolas não têm hoje de cumprir.

Na prática, profissionalizá-las.

Na prática, haver informação suficiente para que haja garantia que quem recorre ao serviço de uma academia de uma escola, que não clube federado, saiba que essa academia ou escola, presta um serviço que é garantido pelo Estado. E depois que haja fiscalização sucessiva à atividade dessa escola e dessa academia que, repito, é um negócio, não é uma associação desportiva.

Os administradores e dirigentes dessas academias também são abrangidos por essas regras?

Exatamente. Num segundo plano de intervenção, é importante intervir naquilo que é o acolhimento de cidadãos não nacionais. Ou seja, há um momento em que os atletas não nacionais chegam a Portugal para prestar provas e depois, no momento da inscrição, muitos não são inscritos, e ficam em território nacional.

É preciso que, quando um clube emite uma carta de manifestação de interesse que apresenta ao SEF para que um cidadão não nacional venha prestar provas a esse clube, haja, a partir daí, um controlo efetivo da permanência desses cidadãos no país. Para isso, é preciso encontrar aqui uma solução que pode ser um visto desportivo provisório, que obrigue os clubes a obter primeiramente esse visto para esses cidadãos não nacionais na fase do acolhimento e que sejam impostas condições para que esse visto desportivo provisório seja emitido, por exemplo, por três meses, como o turístico.

O clube terá que fazer o seguro desportivo a esse cidadão nacional para ele não treinar sem um seguro desportivo, como é exigido, ou qualquer outro praticante; que sejam conhecidas as condições de alojamento – onde fica, como se irá alimentar – e saber quem é o responsável, um tutor que possa acompanhar esse cidadão ou esse conjunto de cidadãos. E o clube e dirigentes que subscrevem a emissão desse visto assumem responsabilidades.

Depois, na fase de inscrição, será difícil não passar a exigir um contrato de trabalho ou com um clube ou com empresa. Sendo um atleta de uma competição amadora, pode procurar a sua permanência legal em Portugal através de um contrato de trabalho com uma empresa de qualquer mercado e que não no mercado do desporto. Mas se o clube tiver condições de fazer um contrato de trabalho com esse atleta, pode fazê-lo. Ou seja, a inscrição de um cidadão não nacional deve exigir um contrato de trabalho, que é o que consideramos o mínimo de subsistência para permanecer em Portugal e obter a legalização da sua permanência.

Numa terceira área de intervenção do grupo de trabalho, há a proposta de um registo de interesses para dirigentes de organizações nacionais do desporto, para que se saiba que tipo de negócios têm na área do desporto, que participações sociais têm em empresas que atuam na área do desporto ou se essas empresas onde têm participações têm alguma relação com a organização nacional desportiva onde exercem funções ou outras.

Portanto, há mais transparência naquilo que é o exercício de funções dirigentes nas organizações nacionais de desporto e ver se há necessidade de criar impedimentos que o próprio registo de interesses poderá identificar.

E uma quarta área de intervenção é a responsabilização e penalização desportiva: que os clubes que se envolvem neste tipo de criminalidade associada ao desporto tenham consequências que têm que ser impostas a estes clubes e dirigentes.