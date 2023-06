Paulo Mota Pinto contra inquérito às secretas. “Os factos não justificam” e é “desproporcionado”

Foi líder do grupo parlamentar do PSD com Rui Rio e presidente do conselho de fiscalização dos serviços de informações com Pedro Passos Coelho. Paulo Mota Pinto apela ao sentido de Estado e distancia-se do seu partido no que diz respeito ao caso Galamba e o SIS.

Recusa que se mexa na legislação para alterar o regime de fiscalização das secretas, algo que Luís Montenegro propôs recentemente na carta enviada ao primeiro-ministro.

Nesta entrevista, o antigo líder parlamentar recusa ainda preparar ou subscrever o pedido de fiscalização sucessiva da lei da eutanásia que o PSD pretende fazer ao Tribunal Constitucional. Paulo Mota Pinto entende que "não é inconstitucional", mas levanta receios de que "esta lei leve a resultados inaceitáveis".

O presidente do PSD, Luís Montenegro, escreveu esta semana uma carta ao primeiro-ministro a pedir a demissão do secretária-geral do SIRP. Também concorda com esta retirada de confiança?

Não entendi bem é exactamente o que é que isso significa: a retirada de confiança política. Não tem de haver uma relação de confiança política entre cada um dos líderes partidários e o secretário-geral do SIRP. Os factos para mim não estão claros no sentido de justificarem essa retirada de confiança política. Tenho dúvidas sobre os fundamentos dessa retirada. Nem percebo bem qual é o alcance dela.

Acha então que o SIRP agiu bem. Não lhe merece nenhum tipo de censura?

Os factos, para mim, não estão claros. Não percebi ainda bem quem foi que tomou a iniciativa. Mas a comissão de fiscalização do SIRP emitiu um comunicado. Não tenho razões para entender que não tem exercido as funções de forma diligente e não tenha averiguado isso. Se realmente havia riscos de fuga de informação classificada, é normal que os serviços de informações tentem prevenir isso. Não parece ter havido exercício de funções de polícia.

Confia no parecer da comissão de fiscalização de que foi tudo regular?

Não tenho motivos para desconfiar dele. Não me parece que a crítica político-partidária à volta disto seja muito produtiva. Eu fui eleito presidente da comissão de fiscalização do SIRP em 2013, numa altura em que tinha havido uma grande polémica e uma exploração partidária e política também à volta do SIRP. Recordo bem que o primeiro-ministro na altura, Pedro Passos Coelho, me disse que era preciso acabar com essa exploração partidária e política à volta de um serviço fundamental para a política portuguesa. E durante esses quatro anos, de 2013 a 2017, conseguimos isso sem deixar de exercer as nossas funções de escrutínio.

É irresponsável que o líder do PSD tenha tomado esta atitude?

Essa qualificação é sua, não é minha. O que digo é que não entendi bem qual é o alcance dessa retirada de confiança política, nem o seu fundamento.

Também não acompanha o pedido de demissão de Graça Mira Gomes, feito por Luís Montenegro?

Não tenho toda a informação que ele provavelmente terá, mas não me parece, com a informação que é pública, que haja razão para isso.