Eleições antecipadas? "Não subestimem o primeiro-ministro"

O ministro da Economia reconhece que o país "está muito polarizado" nos casos e casinhos e há uma "hiper-partidarização", mas muito do que aconteceu ao Governo nos últimos meses não passa de "uma tempestade num copo de água".

"Nnão subestimem as capacidades do primeiro-ministro", refere.

Em entrevista ao programa "Hora da Verdade" da Renascença e do jornal "Público", António Costa Silva assume que o Governo cometeu erros "por omissões que o próprio primeiro-ministro já reconheceu" e que está, entretanto, criado "um clima de fragmentação, de polarização" e "suspeita generalizada".

As recentes polémicas do Governo com os casos e os casinhos e alguma instabilidade têm prejudicado essa captação de investimento estrangeiro?

Não. É evidente que o país está muito polarizado nos casos, nos casinhos há uma hiper-partidarização e eu penso estamos a discutir, no fundo, muitas coisas que são uma tempestade num copo de água. Discutimos muitas vezes as pessoas em vez discutir as políticas. Discutimos muito na base do entretenimento, do espectáculo, do escândalo em vez de discutirmos projectos e vários argumentos para desenvolver o país.

O desempenho da economia podia ser melhor se não fosse esta crise política que se arrasta há tantos meses?

Sim, essa é uma questão. No seio do Governo, não vejo muito os efeitos da crise política. E porquê? Porque temos uma liderança forte e as pessoas muitas vezes subestimam isso. Temos um primeiro-ministro há sete anos no Governo, passou por dois anos de uma crise pandémica, apanha mais estes dois anos de uma guerra na Europa e uma inflação elevada. Como um colega vosso um dia disse, ele é uma espécie de couraçado, portanto, é muito resistente. Ele tem um grande talento político e penso que é o político mais dotado da sua geração. A questão para não haver crises, ou pelo menos para as crises não terem grandes efeitos, é a questão da liderança. A liderança distingue tudo. Aliás, o nosso príncipe dos poetas portugueses, Luís de Camões, dizia que um rei fraco torna fraca a forte gente. E um rei forte torna ainda mais forte a fraca gente. Ele tem uma liderança clara e, portanto, o Governo continua a trabalhar, continua a funcionar a todo o gás. O que é fundamental é o que nós queremos fazer no país para o futuro.

Também é o próprio Governo que não ajuda a esclarecer...

É verdade. O primeiro-ministro, quando disse que o Governo se pôs a jeito, reconheceu que o Governo também cometeu erros.

O primeiro-ministro disse isso muito antes deste caso de João Galamba...

Todos cometemos erros. O importante é, face aos erros, superarmos os erros e termos a humildade de o reconhecer. Ele tem e o Governo tem. Agora, pegarmos em cada um dos erros e dos errozinhos, estarmos a cavar ainda mais à volta deles, não vai conduzir a lado nenhum. Isso encerra-nos num casulo de onde não sai nada. É um jogo de soma negativa.