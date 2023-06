Costa Silva defende fim do imposto aos lucros excessivos para "não penalizar" as empresas

Em entrevista ao programa "Hora da Verdade" da Renascença e do jornal "Público", António Costa Silva admite que uma eventual recessão da Alemanha pode estragar os planos, mas sonha com os 3% de crescimento económico "ou um bocadinho acima disso", assumindo que "seria um resultado magnífico"

O ministro da Economia é um dos independentes do Governo de António Costa e assume nesta entrevista que o imposto sobre os lucros imprevistos deve ser removido na proposta de Orçamento do Estado para 2024. Costa Silva considera que não se pode penalizar "excessivamente" as empresas e que, entretanto, desapareceram as circunstâncias que levaram à adoção desta taxa

Ao "Hora da Verdade", que pode ouvir na íntegra a partir das 23h00 na Renascença e ler na edição desta quinta-feira do jornal "Público", o ministro da Economia assume ainda que está de volta a discussão no Governo para a redução transversal do IRC. Após a polémica do ano passado, Costa Silva abre a porta a uma baixa combinada do IRS e do IRC para "ter um quadro ainda mais competitivo".

O Governo tem destacado os bons números da economia. A verdade é que esses resultados tardam a chegar ao bolso das pessoas. Isso já foi, de resto, salientado pelo Presidente da República. O que é que um ministro da Economia tem para dizer às pessoas neste momento? Que aguentem durante mais algum tempo?

A economia, como todos compreendemos, está no centro da vida. Há um conjunto de medidas que foram tomadas que explicam também estes resultados em combinação com a excelência de muitas das nossas empresas e da resiliência do tecido empresarial. Em 2022, tivemos um dos maiores crescimentos da União Europeia, os 6,7%. Neste trimestre, o crescimento foi de 2,5%. O crescimento em cadeia é mesmo um dos maiores no âmbito da OCDE. Agora também temos de compreender que o ano passado foi um ano completamente atípico.

Quando o Governo tomou posse, estava no início a guerra na Europa, que é o acontecimento completamente novo, uma crise grande da energia que hoje provavelmente já não nos lembramos, mas flagelou também intensamente o tecido produtivo e obrigou à tomada de todo um conjunto de medidas, desde logo pela redução do ISP nos combustíveis, que foram cerca de 1500 milhões de euros e depois os pacotes para as empresas e para as famílias. No total, cerca de 6400 e milhões de euros. Isso conteve os preços da energia combinado com o mecanismo ibérico. Hoje, temos pelo sétimo mês consecutivo a redução da inflação. Em abril era de 5,7% e em Maio é de 4%, segundo o INE.

Com esta baixa da inflação, vai ser possível dentro de pouco tempo as terem mais dinheiro no bolso e perceberem que as coisas estão a mudar?

Vai ser possível porque há uma conjugação de factores: redução da inflação, alívio em relação ao custo de vida, um comportamento muito importante de todos os preços da energia, o petróleo reduziu mais de 30% relativamente ao pico que atingiu o ano passado. A combinação da redução dos preços da energia com a redução dos preços de produtos alimentares pode ser extremamente importante.

Este desempenho da economia pode ser acima das expectativas do próprio Governo? Claramente. Repare que o Governo tinha inscrito no Orçamento de Estado de 2023 a previsão de um crescimento na ordem dos 1,9%. Agora é o Fundo Monetário Internacional a ter também uma perspetiva de crescimento muito mais acentuada. Para mim, como ministro da Economia, o mais importante é olhar para tudo o que se passa nos vários sectores da economia portuguesa. O turismo é um setor que está a ajudar muito ao crescimento da economia.

É esse o modelo que mais defende ou que mais gostaria?

É uma questão muito pertinente. O turismo é um setor forte. Em 2022 as receitas chegaram a 21,1 mil milhões de euros, 15,4% acima de 2019. Eu digo sempre que a economia portuguesa não é só turismo. É absolutamente notável que em 2022 as exportações da indústria metalomecânica, da fabricação de máquinas e equipamentos tenha chegado aos 23 mil milhões de euros, superior à do turismo. E nós estamos hoje a verificar que a exportação de bens está em vários meses a ultrapassar a própria exportação de serviços. E isto reflecte não só o dinamismo da economia portuguesa, mas de certa maneira, a descentralização dos motores de crescimento.

Tem algum número mágico ideal de crescimento económico para final do ano na cabeça?

É muito arriscado dizer-lhe, mas espero sinceramente que se chegue ao fim do ano na ordem dos 3%. Estamos nos 2,5%, se chegarmos aos 3% ou um bocadinho acima disso seria um resultado magnífico. O que me dá a convicção é o comportamento extraordinário das exportações. Não se esqueça que em 2022, pela primeira vez, as exportações chegaram a 50% do PIB e as exportações estão a puxar pela economia portuguesa. Qual é o elemento aqui, comparando com 2022, que, provavelmente, não vai ter o mesmo impulso? É o consumo interno.

E a recessão na Alemanha?

Esse é outro grande imponderável. Aí já não conseguiríamos atingir os 3%. Por enquanto, é uma recessão técnica. É muito possível que a Alemanha ainda recupere. Mas se isso não acontecer, a recessão na Alemanha, se continuarmos a ter um comportamento expressivo das exportações e a redução da taxa de inflação e das taxas de juro, se houver na segunda parte do ano mais contribuição do consumo interno penso que podemos ter um crescimento dessa ordem.