Paulo Raimundo: Impasse com professores "pode abrir caminho" a mexidas na lei da greve

Em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal "Público", o secretário-geral do PCP salienta que Pedro Nuno Santos esteve "sete anos no mesmo Governo que António Costa" e "depois zangaram-se".

O líder comunista coloca os dois socialistas no mesmo saco, quer "romper" com o atual rumo e questionado se uma segunda geringonça pode no futuro fazer-se com o ex-ministro das Infraestruturas, Raimundo responde que isto "não é propriamente fazer um fretezinho" ou "pôr umas florzinhas na jarra"

Tem dito que a contestação popular face às políticas do PS vai aumentar. A greve dos professores é um sinal de que essa contestação já chegou?

O que eu disse e volto a dizer é que, perante a situação em que estamos, por exemplo, do ponto de vista económico, o Governo enche o peito — e bem, talvez, mas enche o peito —, fazendo referência aos números de crescimento económico do ano passado, 6,5 ou 6,7, ainda não está arrumado em definitivo, mas é um número à volta disso. É importante, só que o problema é que essa riqueza não teve nenhum impacto na vida das pessoas. As pessoas criaram a riqueza, as pessoas trabalham todos os dias, criam a riqueza e depois não é redistribuída. Esse é um problema com o qual nós estamos confrontados. E perante a pressão nos salários, perante a pressão nas pensões, perante o aumento brutal do custo de vida, em particular nos bens essenciais, temos o problema agora com o qual vão ser confrontados, estão ser confrontados milhares de pessoas com os créditos à habitação. O que é que as pessoas vão fazer? Perante isso, o que é que vão fazer? Quando o Governo não dá respostas, não têm alternativa, têm que contestar, têm que exigir, têm que forçar o Governo a dar respostas.

É nesse sentido que é mais que justa a luta de um conjunto de setores da população, inclusive os professores, mas também outros sectores, das juventudes, os reformados, todos aqueles que se sentem apertados neste actual quadro, que têm naturalmente que se manifestar e é justo que o façam. É dessa forma que vão forçar o Governo a dar respostas. O Governo perante isto só tem duas hipóteses. Ou dá respostas e, vamos dizer assim, ganha credibilidade e ganha espaço político, ou se não dá respostas, lá está, a maioria absoluta, por si só, não é garantia para chegar até ao fim. Isso é uma evidência para nós.

Como vê a federação nacional de sindicatos que o Chega anunciou que está a promover? Acha que há uma luta de espaço entre o sindicalismo tradicional e um novo sindicalismo que ainda está indistinto?

As razões fundas para as pessoas virem aos processos de luta, como o caso dos professores são as justas reivindicações que têm e os problemas que sentem.

Não interessa a origem de onde surgem esses movimentos?

Não, porque o que dá corpo é as reivindicações. Ou seja, se é possível termos assistido agora, nesta última semana em particular, mas também antes disso, a este conjunto de participação altíssima dos professores nas greves, nas acções nas capitais distrito por aí fora (como temos visto no caso dos professores, mas há outros casos), não é pelos bonitos olhos do dirigente sindical ao A, B ou C, é pelas justas reivindicações que exigem e os problemas que enfrentam e que precisam de ser resolvidos.

É isso que faz com que as pessoas venham naturalmente à luta, à reivindicação, à justa reivindicação. Essa é uma questão. Depois há outra que é: as pressões de organização e de mobilização do ponto de vista social são muitas e nalguns casos, algumas coisas que são apresentadas hoje como novas, já existiram no passado, em muitos outros momentos, depois desapareceram, voltaram a aparecer, é mesmo assim, não há aqui nenhuma questão com isso. Mas acho que não é positivo, na minha opinião, claro, que se procure encontrar aqui focos de tensão e de confronto, no fundo, entre forças que procuram dar expressão pública às reivindicações e às preocupações de quem defendem. Não é por aí.

Um sindicato como o STOP não assusta ninguém? Por exemplo, a FENPROF.

Não. Naturalmente que não falarei em nome da FENPROF, mas julgo que a preocupação da FENPROF neste momento não é propriamente essa. Acho que é o problema das carreiras, o problema do respeito pelos professores, o problema da mobilização e da exigência desses direitos, que acho que os professores têm razão naquilo que estão a exigir, na luta pela escola pública. Acho que essa é a preocupação central, penso eu, julgo eu, da FENPROF. Pelo menos é isso que tem se demonstrado publicamente.