Taxa aos lucros extraordinários é inconstitucional? "Está tudo em aberto"

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, Gonçalo Lobo Xavier adianta que o cabaz alimentar teve "um aumento por via da inflação na ordem dos 20%, mas que teremos atingido o seu pico" e que "a pressão está a diminuir" e que "baixando a inflação, baixarão também, com certeza, os preços dos bens". O diretor-geral da APED recusa ainda que as empresas estejam a praticar a reduflação - a diminuição dos produtos nas embalagens mantendo ou aumentando o preço - e que esta "não é característica deste sector".



De que efeitos estamos a falar para o sector da distribuição quando se fala nesta taxa extraordinária?

Não podemos propriamente falar em perdas do ponto de vista financeiro. Acho é que há aqui é um dano de imagem que é, do nosso ponto de vista, inaceitável. A Comissão Europeia fez uma recomendação em face de uma situação específica que é a área da energia. No caso dos nossos associados da distribuição alimentar não há paralelo com a energia. Não há nenhuma recomendação por parte da Comissão Europeia. Alguns Estados-membros discutiram o assunto e deixaram cair esta iniciativa. No caso português, ela avançou. Do nosso ponto de vista, avançou mal, porque há aqui uma tentativa de penalizar um conjunto de empresas que muito tem feito para que os portugueses não sintam todos o avanço da inflação e o aumento dos preços e isso num país com uma carga fiscal que já de si é das maiores da Europa. Todas estas empresas vão ser alvo desta taxa suplementar extraordinária, repito extraordinária porque é bom que fique claro na lei que será por dois anos, como foi anunciado, e isso parece-nos que é profundamente injusto. Espanta-nos que tenha avançado para um sector tão importante para o país.

A que se refere concretamente quando diz que tem feito tudo?

Às vezes, o problema é que a discussão política resvala para um populismo e para um 'soundbite' que é profundamente injusto e revelador de um enorme desconhecimento da realidade. Sejamos claros: nós tivemos nos primeiros nove meses do ano um crescimento da economia portuguesa em áreas tão sensíveis como o turismo e como a restauração e hotelaria. E isso é magnífico para o país. Evidentemente que também tivemos um resultado muito bom para o retalho alimentar com o crescimento das vendas. Mas, associado a isso, tivemos uma inflação enorme que veio causar um dano muito significativo às famílias portuguesas. Essa inflação não é naturalmente provocada pelos retalhistas, é provocada por toda a cadeia de valor. Portanto, quando se discute o aumento dos preços no retalho, deve-se refletir que há um aumento de preços na produção (agrícola ou não), nos custos dos transportes e nos outros fatores de produção, como as embalagens, a energia, a logística ou a própria indústria. Ora, se toda a cadeia de distribuição é contaminada com aumento do preço dos custos, é natural que o preço final ao consumidor aumente. Agora, o que ninguém diz é que só há verdadeiramente lucros extraordinários se houver um aumento das receitas e da margem de uma forma extraordinária... e isso não existe, são dados do Banco de Portugal.

Então não é como o Governo dá a entender, que estes são os melhores meses dos últimos anos para a distribuição?

Nós estamos de facto a aumentar em valor as vendas, por via do aumento dos preços, mas é um aumento que nós não estamos a refletir na sua totalidade. Já está evidenciado em vários estudos que o retalho tem passado apenas 35% dos custos dos aumentos que tem sentido ao nível fatores de produção, só 35%. Os outros são esmagados por via de não aumentarmos as margens e mesmo, em muitos casos, de as diminuir. Só mais uma nota: quem está a ter um desempenho extraordinário neste ano é a receita fiscal que o Governo está a arrecadar, por via, aliás, do aumento do consumo que se verificou. Era bom que o Estado português usasse bem esse aumento de receita fiscal que está a ter. Não vos quero maçar com dados, mas a margem EBITDA do comércio a retalho, caso dos hipermercados, em 2019 situava-se entre os 4 e os 5%. As margens são reduzidas e muito inferiores a outros sectores, como a energia. E assim se mantém. A margem em Portugal, como na Europa, está na ordem dos 2, 3, 4% em média. E isto não tem vindo a aumentar. Portanto, quando se fala em lucros extraordinários e resultados extraordinários, está a confundir-se.