Governo só fechará esquadras “quando sentir que autarcas estão confortáveis”

Mas com estas investigações em curso não percebo porque disse que não há infiltração da extrema-direita. Ainda não é cedo para tirar essa conclusão?

Devem ouvir sempre com muita atenção as palavras que são utilizadas pelo ministro da Administração Interna. O que eu disse foi que, à luz das informações de que disponho, não há uma infiltração, uma atuação concertada, sistemática e metódica para infiltrar as forças de segurança. Hoje, no dia em que me pronuncio, não há registo dessa atuação dolosa, organizada e metódica.

Como vê a anunciada criação de um sindicato ligado ao Chega também nas forças de segurança. Como é que vê essa hipótese?

A minha grande preocupação desde que cheguei a essas funções é a de valorizar as condições de trabalho dos profissionais de segurança, sejam da polícia, segurança pública, sejam da Guarda Nacional Republicana. E, para esse efeito, tenho contado com os contributos e com as críticas dos sindicatos e das associações profissionais que representam esses sectores.

Não me quero pronunciar sobre iniciativas anunciadas por parte de outros. Aliás, um partido anunciar que vai criar ou promover um sindicato dirá muito da independência dessas estruturas sindicais. O que eu quero dizer é que nós temos evoluído muito positivamente com os contributos que têm vindo a ser dados, com as críticas, muitas vezes algumas delas contundentes, da parte dos sindicatos.

Onde é que evoluímos? Nomeadamente, no regime salarial. Eu recordo que desde janeiro até agora, aumentou-se o subsídio de risco de 31 para 100 euros, o que significa mais de 50 milhões euros por ano. Estamos a pagar, até 2023, 28,5 milhões de euros por ano, correspondente aos suplementos não pagos no período de férias. No próximo ano, haverá valorizações salariais entre os 60 e os 117 euros.