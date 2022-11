Se Costa chumbar revisão constitucional do PSD, "é mesmo verdade" que tem "tendência para interferir nos poderes independentes"

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, o antigo ministro de Pedro Passos Coelho arrasa as deslocações ao Qatar do Presidente da República, Presidente do Parlamento e do primeiro-ministro porque entende que Portugal "não tem que ser cúmplice" de autocracias. No dia em que a seleção nacional de futebol entra em campo frente ao Gana, Miguel Poiares Maduro lamenta que a FIFA limite a liberdade de expressão "em vez de usar o poder que tem para permitir que os jogadores se manifestem no sentido favorável à diversidade"

Disse que o Presidente da República, o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia da República não deviam ir aos jogos da seleção. A votação decorreu esta semana no Parlamento e o PSD votou a favor. Se fosse deputado, votaria contra?

Isto tem a ver com questões constitucionais. Temos de entender qual é o objetivo desta norma. No meu ponto de vista, a Constituição não pode permitir que seja o Parlamento a decidir qual é a agenda de viagens do Presidente da República. Essa norma existe para garantir que o Presidente da República não faça um exercício desse poder que entre em conflito com os poderes do executivo em matéria de política externa, por exemplo. Ou seja, que vá fazer uma viagem que conflitua com aquilo que o Governo estabeleceu como prioridades de política externa.

Acha que a norma deveria ser retirada da Constituição?

Não porque essa norma é uma norma-travão para situações em que o Presidente possa abusar das competências que também tem em matéria de relações externas para se intrometer nas competências de outros órgãos de soberania. Mas é só nesse contexto que esse poder deve ser decidido pelo Parlamento. Acho estranhíssimo que esteja a transformar isto numa questão sobre saber se o Parlamento devia ou não autorizar. A questão fundamental é que o Presidente da República vai e não devia ir. O primeiro-ministro vai e não devia ir. E o presidente da Assembleia da República vai e não devia ir. E isto não é uma questão constitucional nem de exercício de poderes.

Não deviam ir porquê? Porque é que essas autocracias pagam tanto dinheiro para utilizar junto das suas populações, mas também o seu capital e projeção internacional, chamando celebridades, chefes de Governo e chefes de Estado?

Portugal tem de ter relações diplomáticas com todos os Estados, incluindo com o Qatar e muitas outras autocracias. Mas não tem de ser cúmplice. E os seus chefes de Estado e chefes de Governo, não têm de ser cúmplices com esta estratégia de reforço de capital e de promoção de um regime autocrático, associando-se a um evento desportivo desta natureza. Isto não tem nada a ver com relações diplomáticas.

Foi por isso que decidiu publicar um apelo aos chefes de Estado europeus?

Felizmente temos seguimento de vários chefes de Governo e chefes de Estado. A presidente da Comissão Europeia, presidente do Conselho Europeu, os chefes de Estado e chefes de Governo da Alemanha e da Dinamarca. E são países que têm relações diplomáticas com o Qatar. Mas isso não tem nada a ver com ser cúmplice com uma estratégia de promoção que vai ajudar esse regime político do Qatar a reforçar o seu poder, que é uma autocracia, dentro desse país.

A FIFA em vez de usar o poder que tem para permitir que os jogadores se manifestem no sentido favorável à diversidade, está, pelo contrário, a usar isto para reprimir esse tipo de expressões, de forma até contrária aos estatutos da FIFA.

E até há adeptos que estão na bancada [a usar elementos proibidos] e as seleções vão ser penalizadas por isso. E, nesse contexto, o chefe de Governo, o chefe de Estado português, ainda vão ao evento? Acho lamentável.