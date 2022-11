Poiares Maduro. "Se Costa tiver interferido no caso BIC há “razão suficiente” para questionar “a sua continuidade"

"Sempre que ele intervém de forma precipitada, intervém quase sempre mal". É desta maneira que Miguel Poiares Maduro fala da atuação do Presidente da República. Aliás, o antigo governante não poupa Marcelo Rebelo de Sousa que acusa de ter "uma tendência para não perder o seu hábito de comentador televisivo e para se pronunciar permanentemente sobre tudo e alguma coisa". Em relação às hipóteses de Pedro Passos Coelho ser candidato a Belém a resposta é pronta: Passos "pode ser o que quiser"



Na semana passada, no lançamento do livro de Carlos Costa na Gulbenkian, metade do Governo de Passos Coelho marcou presença. O antigo governador do Banco de Portugal revela que foi pressionado pelo primeiro-ministro. O líder do PSD disse que iria continuar a pedir explicações ao primeiro-ministro já enviou várias perguntas. O partido deveria avançar para uma comissão parlamentar de inquérito já ou deve esperar-se?

Tive oportunidade de ler as perguntas do PSD. Parecem-me muito pertinentes e muito bem-feitas e, portanto, estou plenamente de acordo com essa estratégia. O primeiro-ministro tem de responder àquelas perguntas. Uma das coisas que tenho ouvido é que é natural que o primeiro-ministro comunique com o governador do Banco de Portugal. É verdade. A independência não é colocada em causa por existir comunicação em matérias em que as competências das duas partes se possam de alguma forma cruzar. É precisamente por isso que é que é importante que o governador do Banco de Portugal não seja escolhido pelo primeiro-ministro.

Mas neste caso concreto, o que temos de saber tratava-se da decisão sobre idoneidade de alguém para o exercício, funções bancárias. Ora, nessa matéria, nessa competência do Banco Portugal, o Governo não tem de ter a mínima intervenção. Quando exerci funções na FIFA durante um período muito, muito curto, uma das razões pela qual saí é porque eu tive de decidir um processo de idoneidade do então vice-primeiro-ministro da Rússia um ano antes do Campeonato do Mundo. E eu e o meu comité decidimos que ele não era idóneo e sofremos interferências que considerámos totalmente ilegítimas, do presidente da FIFA, para mudar essa decisão.

Se o primeiro-ministro comunicou uma preferência ao governador relativamente a uma questão de escolha de idoneidade para o exercício de funções de administração ou titular de um banco, isso é, do meu ponto de vista, uma interferência inaceitável na independência do Banco Portugal. Acho que PSD faz muito bem em perguntar isso ao primeiro-ministro.

Há dois anos, numa entrevista ao Observador, disse que António Costa tem a mesma conceção de poder de José Sócrates, um poder absoluto onde não existe margem para escrutínio independente, mas estabelecia uma diferença que o primeiro-ministro não utiliza esse poder para seu próprio interesse. Dois anos depois, temos agora maioria absoluta. Está mais preocupado ou não com estes sinais? Acha que António Costa é igual a José Sócrates?

Acho que tem essa conceção de poder que o leva a colocar em causa a independência de entidades que são independentes por uma razão: não serem suscetíveis de tomar decisões em determinadas matérias por oportunidade política. Quando o presidente da FIFA nos tentava convencer a não a não declarar inelegível o vice-primeiro-ministro da Rússia o que ele dizia era que não é oportuno agora porque íamos ter o Mundial. Ora, o primeiro-ministro, muitas vezes, se calhar até pode ser que o faça imbuído das melhores razões, mas isso tem um efeito absolutamente perverso no funcionamento do nosso sistema democrático.

Tem um efeito absolutamente perverso na consciência da independência e isenção do Estado, pois leva a nomear pessoas com proximidade política por preferência partidária e leva a que se perde a confiança em que o Estado existe para tomar decisões com imparcialidade, com isenção. É no âmbito da legislação que se devem definir as prioridades políticas. É aí que o primeiro-ministro deve fazer. Por exemplo, quando agora se discutiu esta questão da senhora Isabel dos Santos, uma das questões que eu ouvi é que no fundo, o que o Governo que fez foi propor um acordo a Isabel dos Santos e se esse acordo não fosse cumprido aplicava-se a lei que ainda era pior para ela.

Para que é que se esteve a negociar um acordo? Para mim, para si, se tivermos um problema com o Estado, há uma lei que se aplica. Se o primeiro-ministro acha que as leis são inadequadas para resolver os casos da senhora Isabel dos Santos ou de quem seja, mude a lei. Mas não tem de andar a negociar acordos debaixo de um manto de secretismo, independentemente da boa vontade e dos objetivos não serem perversos de alguma forma. Mas o efeito será perverso no funcionamento da nossa democracia e do nosso Estado.

E nesse sentido, como é que vê as declarações do Presidente da República que saiu em defesa de Costa?

Acho que o Presidente da República devia ser o primeiro a dizer se há uma lei para aplicar, aplique-se a lei.