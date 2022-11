Arménio Carlos: PCP “podia” ter discutido resultados eleitorais. "Não podemos ficar satisfeitos com aquilo que se tem passado"

"Não sou desalinhado". É com esta frase que Arménio Carlos rejeita que esteja em rutura com o PCP, do qual é agora militante de base "por opção". O antigo dirigente sindical considera que a conferência nacional do partido no fim de semana "podia ter feito" a avaliação dos resultados eleitorais dos últimos anos. "Não podemos ficar satisfeitos com aquilo que se tem passado" nas urnas, conclui



Disse em entrevista ao Observador que ficou surpreendido com a escolha de Paulo Raimundo para secretário-geral comunista. Já recuperou da surpresa?

Acho que a surpresa foi geral. De qualquer forma, a Conferência Nacional não só apoiou como inclusive aprovou essa indicação. Desta conferência, aquilo que retiro como mais importante, em primeiro lugar, foi a mensagem clara e objectiva do novo secretário-geral e, por outro lado, a mobilização significativa do partido para os desafios que se avizinham nos próximos tempos.

É dos poucos militantes do PCP que publicamente fez críticas directas a este processo de escolha. Isso faz de si um desalinhado, um crítico?

Não critiquei. O que eu manifestei foi a surpresa, tal como muitas outras pessoas. Não sou desalinhado. Agora nunca deixei foi de manifestar a minha opinião no quadro da lealdade que, enquanto militante, devo ter em relação ao PCP.

Esta decisão do partido, a escolha do partido, foi uma coisa feita na bolha da cúpula do Partido Comunista ou acha que foi algo que teve a discussão devida?

O PCP sempre teve uma forma de funcionamento diferente dos restantes partidos. Até aqui não se tem dado mal. Se me perguntar se este processo podia ter tido uma maior auscultação, com uma maior participação dos militantes, sim podia ter, mas não aconteceu. Também não vejo nisso um grande problema, neste momento.

Pensa distanciar-se do PCP, de alguma forma?

Não tenho razão nenhuma para o fazer. Continuo a dizer que sou militante de base por opção. Portanto, fui eu que decidi que não devia integrar o novo comité central e fi-lo com muita antecedência, quando disse, também, enquanto era secretário-geral da CGTP, que quando saísse da CGTP voltaria ao meu local de trabalho e que não iria assumir nenhumas responsabilidades políticas acrescidas.

Isso não implica que eu, como militante de base, não tenha e não deva ter a obrigação de continuar a manifestar as minhas opiniões. Do ponto vista global, estou no essencial de acordo com as orientações que têm sido seguidas pelo partido, nomeadamente agora as orientações para uma intervenção mais ativa e mais quantitativa e qualitativa nos próximos tempos.

Fui eu que decidi que não devia integrar o novo comité central e fi-lo com muita antecedência



Vem aí um ciclo eleitoral bastante intenso. Há uma liderança da CGTP que acabará daqui a nada. Que papel acha que terá?

Creio que são duas situações distintas. Uma coisa é o PCP, outra coisa é a CGTP. E em relação ao PCP, há dois grandes desafios neste momento. Em primeiro lugar é responder aos problemas com que os portugueses se confrontam, com esta redução significativa dos rendimentos. Neste momento o Governo está a meter a mão no bolso dos portugueses e isto implica que haja uma resposta, uma resposta de todos, sem excepção.

Porque aqueles que estão a ser penalizados com esta redução de rendimentos não são apenas aqueles que votaram na CDU. São aqueles que votaram no PS e noutros partidos e, portanto, neste caso em concreto, isto justifica uma maior participação cívica. A segunda parte é, a partir daqui, criar condições para melhorar os resultados eleitorais do PCP e da CDU. Agora é por demais evidente, uma coisa que é lapidar. Portanto, é preciso melhorar aquilo que é o apoio social para que depois este se transforme num aumento da representatividade eleitoral.

Arménio Carlos gostava de protagonizar uma candidatura para uma qualquer eleição ou voltar aos tempos da CGTP? Ou isso está completamente fora de causa?

Fora de causa.

Acha que é possível uma nova ligação do PCP à sociedade? É uma questão de sobrevivência da parte do próprio partido…

Acho que não é uma questão de sobrevivência. Acima de tudo, é uma questão de necessidade dos portugueses.

O partido está condenado a crescer, depois dos maus resultados que teve?

Creio que sim. Quando se apresentam propostas, quando se tem uma relação de grande proximidade e também de ligação aos trabalhadores e às populações, abordando os seus problemas, é natural que os mesmos que não deram o voto à CDU nos últimos tempos possam vir a alterar o seu sentido de voto. Na política há ciclos. Há momentos em que se sobe. Outros em que se desce.