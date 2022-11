​Na escolha do líder do PCP houve “várias opiniões”, mas “não há uma discordância”

Como é que responde às críticas de que a escolha é feita de modo pouco democrático, num pequeno clube que escolhe uma pessoa?

Nuns casos há um desconhecimento, uma incompreensão relativamente ao funcionamento do PCP e ao contexto em que estas decisões são tomadas. Noutros casos é mesmo só que o objetivo de chegar a essa conclusão e, portanto, aproveita-se qualquer pretexto. Há 101 anos que o PCP elege os seus secretários gerais no Comité Central (CC). E, portanto, é o CC eleito pelo Congresso (cujos delegados são, por sua vez, eleitos pelos militantes) que estatutariamente tem essa competência. Toma essa decisão fazendo uma discussão do mais aberto que pode haver: cada membro da direção do partido tem um espaço de contribuição para a solução. Eu percebo que tudo o que fuja de guerras fratricidas, de eleitores fantasma a darem 5% dos votos a um candidato, em que toda a gente diz mal do parceiro do lado... Tudo o que não seja este tipo de encenação e de prática é batizado como antidemocrático. Eu diria que é exatamente o contrário: é uma experiência muito mais avançada de participação num processo democrático.

Essas lutas fratricidas não irão acontecer no PCP? A natureza não é essa, é o que está a dizer?

O quadro em que nós fazemos a discussão é aquele em que procuramos, por um lado, assegurar as soluções que melhor correspondam às necessidades que o partido tem e, simultaneamente, assegurar que as soluções são concretizadas num quadro de unidade. Eu faço só esta pergunta: num contexto em que haja uma lista de 10 a concorrer com outra lista de 10, haverá sempre uma circunstância em que só os 10 de uma lista que prestam? Não era possível encontrar uma solução em que se conseguisse compor uma direção que aproveitasse, de facto, os melhores quadros? É dessa forma que fazemos a nossa discussão na direcção.

E como é que o partido responde aos camaradas que não permitiram a unanimidade?

O partido não precisa responder porque eles são o partido que constrói esta solução. Mesmo na circunstância em que alguém diz: ‘Nunca trabalhei com fulano, não consigo dar uma opinião dele, das condições em que trabalha, e só consigo dar dele uma opinião de fora, que não é uma opinião consistente.’

É tentar assimilar toda a gente, porque o PCP também não se pode dar ao luxo de fazer qualquer purga…

Nem isso faz parte da nossa natureza, da nossa intervenção, dos deveres e dos direitos dos militantes. Dizem que sobrepomos o coletivo ao individual: é um completo absurdo. O nosso trabalho coletivo resulta do contributo individual de cada um dos militantes, considerando as suas responsabilidades, as suas obrigações, os seus direitos e o seu espaço de participação e a liberdade de expressar a sua opinião em todas as circunstâncias no partido. Uma discussão da importância desta que acabámos de fazer em relação à substituição do Jerónimo… eu tenho isto para mim com uma lição de vida. E estou muito satisfeito por termos encontrado a solução certa.