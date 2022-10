Magina da Silva. ​PSP propõe fecho de esquadras no Porto e Lisboa para colocar mais agentes na rua

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, o diretor nacional da PSP desde fevereiro de 2020, reconhece um grave problema de recrutamento de polícias e revela a proposta que já entregou à tutela para o fecho de várias esquadras nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto de modo que se libertem polícias para as ruas.



Para compensar, Manuel Magina da Silva sugere a presença de um agente em cada junta de freguesia que deixe de ter esquadra. Segundo o diretor nacional, só assim se consegue melhorar o serviço à população.





Esta nossa conversa acontece numa altura em que têm crescido os sinais de contestação por parte dos sindicatos da PSP. O Governo responde com aumentos para 2023, que variam entre os 10,9 e os 12,7%, dependendo das categorias. Acha que esta proposta é suficiente para acalmar os ânimos?

A PSP é uma organização complexa, que tem muitas gavetas. Relativamente à questão das remunerações que auferem face à essencialidade da função que desempenham, há uma perceção de injustiça relativa, porque ao longo dos anos permitiu-se uma décalage entre os vários atores de Segurança Interna e de Justiça. Os ordenados pagos na PSP são bastante mais baixos dos pagos, por exemplo, no SEF e na Polícia Judiciária.

O ordenado-base no início de carreira é de 809 euros. Passar de 809 para 900 euros vai mudar alguma coisa na atratividade da profissão?

Não sou eu que defino as tabelas remuneratórias. O que fiz foi identificar um conjunto de fatores que levam a alguma perda de atratividade da missão policial. Há uns que podemos trabalhar e outros que são estruturais. A primeira forma de resolver um problema é admiti-lo. Não tinha sucedido antes, mas nos últimos dois recrutamentos a PSP não conseguiu preencher as vagas que pôs a concurso. Temos um problema de recrutamento na PSP. Este é um problema que já afeta as Forças Armadas há algum tempo, e agora chegou às forças de segurança.

Mais de metade do efetivo da PSP tem mais de 45 anos. Como é que assim conseguirá rejuvenescer-se?

Temos de conseguir alterar estas dificuldades de recrutamento. A PSP está concentrada nos grandes centros urbanos, e estar na PSP implica estar deslocado do seu local de origem durante alguns anos. Esquecemo-nos da logística e do bem-estar dos polícias e agora estamos a correr atrás do prejuízo. Estamos a trabalhar em conjunto com o Governo [nesta questão]. Temos 26 milhões de euros que resultam dos descontos obrigatórios que os polícias fazem para os serviços sociais. Estavam cativados há alguns anos e finalmente vamos poder dispor desses 26 milhões para dar apoio social aos polícias que começam a sua carreira. Têm uma remuneração inferior, muitos deles são “despejados” em Lisboa, onde os preços são proibitivos, pouco compatíveis com as remunerações dos polícias. É importante que consigamos dar alojamento de primeira colocação a todos os polícias que estão deslocados do seu local de origem. Tínhamos requisitos de admissão ao curso de formação de agentes muito restritivos, 19 anos era a idade mínima para entrar para a polícia. Nisso, já mexemos de modo a alargar o leque etário.

Qual foi a taxa de não-preenchimento do último concurso?

Só preenchemos 915 das 1020 vagas. No anterior concurso, houve uma taxa similar. Continuando nos fatores de não-atratividade, há ainda a muita hostilidade, muita agressividade nos meios urbanos onde está a PSP, mais do que no meio rural. Há também um escrutínio que muitas vezes é maldoso e que os polícias sentem e que o diretor nacional também subscreve. Quando é justo e saudável, o escrutínio é bem-vindo. Quando só aparecem metade das imagens, versões truncadas, o lado B do disco, os polícias sentem que estão sempre sob um escrutínio, muitas vezes, injusto. O polícia faz o seu trabalho o melhor que sabe, mesmo em circunstâncias muito difíceis. O cidadão médio português não faz a mínima ideia do que sofrem os polícias em muitas áreas do nosso país. E depois sentem que são injustiçados porque não são reconhecidos e, inclusive, são maldosamente escrutinados.

Esse maior escrutínio é exigido pela sociedade a toda a gente, não só aos polícias.

Nós temos uma estratégia de verdade. Não vamos esconder quando há falhas graves. Vamos responsabilizar quem tem de ser responsabilizado, ou seja, quem, de forma dolosa e grave, incumpra com os seus deveres funcionais e com os regulamentos, nomeadamente no uso da força, mas também vamos defender claramente todos os polícias que tenham cumprido os regulamentos e que sejam injustamente atacados.