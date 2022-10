Isabel Camarinha. “Os pensionistas estão a ter o maior ataque às suas pensões que se poderia imaginar”

Mas as pessoas podem preferir trabalhar mais uma hora por dia e ter um dia livre na semana...

Em relação às preferências, há capacidade de acordo [dentro das empresas]. Para a CGTP, as 35 horas era o mais passível de ser aplicado num conjunto maior de empresas. A semana de quatro dias é dirigido para o sector A, para sector o B e para determinadas profissões, não é transversal. Precisamos de uma medida de redução do horário de trabalho que seja para todos.

A proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2023 tem um conjunto de medidas como a atualização dos escalões do IRS ou o aumento do Indexante de Apoios Sociais para responder à inflação. Havia margem para ir mais longe? Em que áreas?

Este OE vem aprofundar as opções que já vinham a ser tomadas. E o Governo colocar como máximo das suas prioridades a redução do défice e da dívida, significa que não se investe na valorização dos trabalhadores da Administração Pública, quando o próprio Governo propagandeia que é preciso atrair e fixar os trabalhadores, nomeadamente os mais qualificados.

Na sua perspetiva o OE tende mais para o lado das empresas do que para o dos trabalhadores e dos pensionistas?

Os pensionistas estão a ter o maior ataque às suas pensões que se poderia imaginar, porque defrauda a expectativa normal de aplicação da fórmula legal. Os pensionistas tinham de ter um aumento agora para responder às suas necessidades. Esta meia pensão, adiantada a troco de o valor da pensão em janeiro de 2023 ser muito abaixo do que deveria ser com a aplicação da fórmula, é defraudar as expectativas e criar um abaixamento das pensões para o futuro.

Mesmo com as medidas tomadas pelo Governo para apoiar os rendimentos, e que já disse que são insuficientes, há um risco de agravamento da pobreza entre os trabalhadores?

Sem dúvida alguma. Este risco de empobrecimento é outro aspeto para o qual o Governo tinha de ter uma atenção especial. Não podemos continuar com um milhão de trabalhadores com o salário mínimo, com 70% dos trabalhadores a ganharem abaixo dos mil euros, temos de alterar isto. Ora, o que está colocado, seja de medidas para fazer face ao aumento dos preços, seja no acordo que foi assinado, seja no OE e na política geral do Governo, o que verificamos é que não há alteração das opções. O Governo precisa de olhar para o descontentamento, para a revolta, para a luta que se intensifica.

Como é que classifica este Governo de maioria absoluta? Com os sinais que já deu, o que é que perspetiva?

Este Governo, com a maioria absoluta está a concretizar as opções do Partido Socialista (PS). Durante algum tempo, com um governo minoritário, o PS foi obrigado a negociar e acabou por haver avanços, mas houve matérias em que não quis mexer.

Nas questões da legislação laboral, o PS quando é Governo aproveita sempre as malfeitorias que o PSD e o CDS fizeram anteriormente, mudando a legislação laboral para pior, desequilibrando ainda mais a relação de trabalho a favor do patronato e fragilizando mais o trabalhador.

Veja-se esta questão das compensações por despedimento coletivo ou extinção de postos de trabalho. O Governo PSD/CDS reduziu de 30 para 12 dias [por cada ano de trabalho] as compensações e criou o Fundo de Compensação do Trabalho (FCT). Agora, o PS com uma maioria absoluta, podendo reverter isto, o que fez foi aumentar de 12 para 14 dias. Isto é manter tudo na mesma, são meia dúzia de euros que os trabalhadores vão ter a mais quando podia ter sido colocando nos 30 dias. Fica bem claro o favorecimento às empresas, porque acaba o desconto para o FCT e mantém-se um valor de indemnização baixíssimo.