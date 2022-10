Medina garante "margem" e "condições" para responder a um "cenário mais adverso" do que o atual

Em concertação social, discutiu-se a possibilidade de haver uma cláusula de salvaguarda para que todos os aumentos salariais sejam revistos em setembro/outubro. Isso manteve-se? Ou seja, aqueles aumentos anunciados até 2026 podem não ser assim.

Há uma cláusula de salvaguarda de avaliação geral do acordo em função das circunstâncias.

Portanto, aqueles valores que foram apresentados de aumentos a cada um dos anos até 2026 vão ser ajustados?

Não é nesse sentido que a cláusula lá está. A cláusula foi pedida, aliás, pela generalidade dos parceiros. E é uma cláusula de razoabilidade. Todos aqueles níveis salariais...

... podem ser caucionados mediante as circunstâncias que existirem nessa altura.

Por essa razão, tudo deve ser avaliado em cada momento com regularidade. É um acordo de médio prazo, que, de boa-fé, os parceiros assinam com um grande compromisso de fundo que é acordar que a valorização dos salários é uma estratégia fundamental para o futuro da economia do nosso país. Isso foi assinado com as confederações patronais e tem um enorme significado num momento em que grande parte das empresas se está a debater com dificuldades relativamente à mão de obra e com muitas empresas a não quererem repetir aquilo que aconteceu durante a pandemia, que foi perder vários dos seus quadros nesse processo. Haver uma avaliação regular do acordo é de liminar bom senso. Parece-me normal que isso se faça quando são actualizadas as projecções sobre a economia portuguesa ou em caso de situações anormais. O acordo não foi assinado por ninguém com reserva mental, de dizer “estamos a assinar, mas não queremos que assim seja”.

Voltando ao orçamento, o Presidente da República já teve oportunidade de se pronunciar, dizendo que vê nele uma folga para novas medidas extraordinárias caso haja incerteza ou degradação da economia. É verdade que há essa folga, essa margem para vir a haver novas medidas em 2023, como cheques à família, ou cheque-pensão?

O orçamento está construído com medidas muito importantes relativamente aos rendimentos das famílias, desde a redução do 2.º escalão de IRS, a resolução do problema do mínimo de existência, as medidas do aumento da dedução do segundo filho, o aumento do abono de família. O orçamento está também feito para termos um défice de 0,9%, que já é uma correção relativamente ao Programa de Estabilidade porque entendemos que, havendo um abrandamento da economia face ao cenário previsto no plano no Programa de Estabilidade, deveríamos fazer também esse ajustamento. O país fez uma grande conquista durante o ano de 2022 – nós precisávamos de reduzir muito a nossa dívida, reduzir o nosso défice orçamental para ganhar margem de manobra para conjunturas mais adversas que, aliás, em alguma medida já se anteviam. Sublinhei isso quando havia críticas das bancadas à esquerda a dizer “não cumpram o défice porque agora as regras da Europa não contam”. Eu perguntei como é que se pode fazer essa proposta quando nós estamos nas vésperas de uma mudança de orientação da política monetária que vai subir os juros.

Há uma folga para condições mais adversas do que as que agora existem?

O país tem hoje, fruto das opções políticas que tomámos na condução financeira e orçamental, uma situação que nos permite cumprir as regras europeias, isto é, não pôr em causa a nossa credibilidade orçamental e poder lidar com cenários mais adversos do que aqueles que hoje se colocam e aqueles que nós projetamos. Esperamos não ter que o fazer naturalmente.

Que almofada é essa? É quantificável?

Não lhe chamaria assim. Se estivéssemos com um défice encostado a 3%, a nossa margem a partir do próximo ano era nula, porque no próximo ano, havendo o regresso das regras, imagine a situação de estarmos com um défice de 3% em 2023.

Acha que não serão suspensas no próximo ano?

Não há nenhuma orientação nesse sentido e tem havido um pronunciamento dos países europeus no sentido de haver um regresso ao cumprimento das regras, com a alteração das regras em algumas delas, mas não da regra relativamente ao défice orçamental. Imaginem o que era enfrentarmos um cenário de chegarmos a 2023 com um défice colado já aos 3%. Isso dava-nos uma margem nula e obrigava-nos, em caso de abrandamento económico, a ter de fazer uma má política económica, que era termos de adotar uma política pró-cíclica. Quer dizer, quando havia abrandamento, nós ainda tínhamos que abrandar mais. Nós estamos em condições de, num cenário mais adverso que não esperamos e que não queremos, dentro dos limites, ter a margem para deixar funcionar os estabilizadores automáticos e termos uma política anticíclica, que é como deve ser.

Essa margem pode ser usada para medidas extraordinárias, como este ano?

Estamos a apresentar um orçamento com um conjunto muito grande de medidas. Eu peço desculpa por não responder à pergunta que me estão a fazer. Antecipar medidas é um cenário que não existe.

Foi o próprio Presidente da República que lançou a questão minutos depois da sua conferência de imprensa.

Eu não ouvi o senhor Presidente da República, por quem tenho muito respeito e estima. Estou a responder a si que me está a fazer essa pergunta. Posso garantir é que, graças àquilo que fizemos da redução histórica da dívida pública portuguesa, temos uma situação orçamental bastante mais sólida e preparada para lidar com cenários mais exigentes.

Depreendi da conferência de imprensa que está preparado para fazer um orçamento retificativo se tiver que ser.

O cenário de incerteza que estão a colocar é um cenário de degradação e pessimismo. Se, na entrevista que dei sobre o OE de 2022, tivesse dito que a economia portuguesa iria crescer em torno de 6,5%, os seus colegas diriam que era um optimista sem qualquer adesão à realidade. E a verdade é que a economia cresceu bastante mais do que aquilo que todos supúnhamos.

Espera também agora um golpe de asa?

Não podemos funcionar nestas matérias com estados de alma. Temos de ter uma grande capacidade de ler os sinais todos, absorver o máximo de informação possível e tomarmos as medidas que assegurem estabilidade, confiança, previsibilidade e, sobretudo, que aumentem a margem de manobra do país. O grave erro, às vezes, na condução da política económica é quando há precipitações, caminhos estreitos, escolhas que comprometem cenários que podem ser mais adversos. Nós fizemos sempre o contrário. Nós somos prudentes. É um orçamento prudente, feito para tempos exigentes, mas que não deixa de ter um grande apoio ao rendimento das famílias, um grande apoio ao investimento e a continuação de uma estratégia de contas certas.