André Ventura. "Há um novo quadro de relação com o PSD"

O ciclo eleitoral começa no próximo ano com as regionais da Madeira. Miguel Albuquerque coligou-se com o CDS já para as próximas eleições e nunca enjeitou um entendimento do PSD nacional com o Chega. Na Madeira, o Chega pode ir mais longe do que o que existe hoje nos Açores?

Na última sondagem o Chega estava com 11% na Madeira. Isto significa que o PSD perderá a maioria absoluta e que o Chega ocupará um espaço fundamental. O Chega na Madeira é oposição. Se o Chega se tornar uma força relevante e absolutamente incontornável nas próximas eleições regionais, então aí vamos ver se há condições para um quadro de governo. O acordo dos Açores não foi negociado como devia. Já o assumi, não vamos cometer os mesmos erros.

O que seria diferente na Madeira?

O Chega ou tem garantias de que as coisas mudam mesmo ou não fará parte de nada. Qualquer acordo tem de ser com pastas concretas. Temos de ser pragmáticos, não vale a pena esta conversa de que ‘nós nunca entramos’. E se não houver governo? Se não houver temos de arranjar condições para isso. Se vencer o PS, o Chega não governa em caso algum com o PS, pelo menos enquanto eu for presidente do partido.

Em relação ao Orçamento do Estado (OE), há conversas com o PSD sobre propostas convergentes? E com o PS, é possível algum tipo de conversa ou já desistiu?

Com o PS, o primeiro-ministro disse que falava com todos menos connosco. Em relação ao PSD, nós fizemos um plano específico de emergência, com 20 medidas, mais ambicioso do que o do PSD, e uma das nossas prioridades é poder articular com o PSD a possibilidade de apoiarem algumas das nossas medidas no âmbito da educação e uma que era fundamental…

Se o PSD a quiser propor no Parlamento, se acham que é assim que se leva a bicicleta, então que seja, que era não tributarmos o subsídio de Natal este ano, no momento de crise, com a inflação a tocar muito alto e com o preço dos combustíveis. Fizemos um estudo sobre isso que vamos enviar ao PSD e à Iniciativa Liberal.

Fará parte das vossas propostas para o OE?

Sim. Esperamos o apoio também do PSD. O PSD terá outras como a prorrogação dos apoios que também poderão merecer o nosso apoio.

Há uma perda de receita fiscal...

Sim, fizemos as nossas contas. O custo estimado é de 950 milhões de euros. Ainda assim inferior ao que o OE para 2022 prevê arrecadar em 2022 com mais 7,2% – 978 milhões. Acho que os partidos à medida que se tornam maiores não podem apenas receber dinheiro do Estado, têm de ter uma finalidade. O Chega tem feito este caminho de juntar pessoas de qualidade para quando apresentamos as propostas dizermos o valor de cada e a receita que temos.

Já encetaram conversas com o PSD?

Só informais. Não gosto de falar sobre isso. Mas queria deixar claro que já conhecia Luís Montenegro bastante antes de ele ser presidente do PSD e ele já me conhecia antes de ser presidente do Chega.

Também tem a urgência do Presidente da República de que o quadro económico seja divulgado antes do OE?

Acho que era importante. Não vai ser um quadro económico fácil. Não podemos continuar a ter estas trapalhadas entre Medina e António Costa Silva sobre IRC.