​A legislatura vai até ao fim? PS tem histórico de “processos de implosão”, diz Jerónimo

Também está convencido de que o crescimento económico vai desacelerar em 2023?

Não sou economista. Esta perspetiva que o Governo apresenta e as declarações, incluindo de ministros, demonstram que isto pode ir para uma situação mais difícil, mais agravada e isso não descansa nem alegra ninguém. Quais são as opções do Governo? Em termos de crescimento económico… enfim... para bem do meu país espero que esteja enganado. O Governo deveria procurar resolver os problemas e não os mitigar com medidas avulsas.

Já vamos em meio ano de maioria absoluta. Estava à espera que Marcelo fosse um contrapeso entre o país real e o Governo, ou está contente com este quase passeio no parque a dois?

O Presidente, nalgumas coisas, é sempre imprevisível, mas nestes últimos tempos tem desenvolvido uma intervenção com conteúdos que mais se aproximam do PSD do que do PS.

É o fator Montenegro?

É o fator direita, de alternância que, com certeza, Marcelo Rebelo de Sousa pretenderá. Eu não quero fazer juízos de valor, mas a verdade é que se nota aqui um reajuste para contribuir para o reforço do PSD.

Temos uma maioria absoluta que, se tudo correr normalmente, durará quatro anos. Acredita que a legislatura vá ser cumprida ou a crise e a tensão social ou o Presidente ou uma qualquer decisão do primeiro-ministro ou tudo misturado pode encurtar os prazos?

Ou o próprio PS... Naturalmente sabemos que fundamentalmente está nas mãos do Governo do PS persistir e prosseguir ou não. Digo isto porque olho para o passado, para as maiorias absolutas, incluindo do PS, onde, por um processo de implosão, aconteceu o que aconteceu.

Então não descarta que a legislatura possa ficar a meio do caminho?

É evidente que há fatores que não dominamos e que acontecem. Não quero fazer aqui uma sessão de espiritismo a fazer previsões.

O PS é muito plural, tem muitas tendências: isso pode ser motor de uma mudança qualquer?

Insisto: não faço futurologia, mas há aqui uma experiência histórica recente, desde os anos de Abril, a partir do primeiro Governo de Mário Soares. Mesmo com resultados eleitorais substanciais, houve processos de crise interna, de pulverização, que levaram o PS a fazer uma cura de água — chegou a direita a governar. Atualmente, existe uma maioria absoluta do PS. De pedra e cal? O PS diz que sim, mas eu continuo a considerar — e não é por causa da ação do PCP, do Bloco ou até mesmo do Chega ou da IL — que ou o PS dá resposta aos problemas nacionais, dos trabalhadores e do povo, ou sofrerá as consequências e a erosão que resulta de uma política social que não corresponde àquilo que são aspirações profundas da população.