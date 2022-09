Catarina Martins justifica diminuição de funcionários no BE: “Tem de ter sempre contas certas”

Considera que o eleitor até já fez as pazes com o BE desde o OE depois das eleições?

Não tenho dúvidas que há gente que compreendeu o perigo desta maioria absoluta do PS. Ou nós, ou a direita, que é um discurso vazio sobre o projecto para o país. Aliás, vivemos este momento de ridículo em Portugal, que é o do PSD dizer :“ai, o que o PS apresentou era o que nós queríamos apresentar”. Se calhar não era bem isto que as pessoas queriam quando foram votar no PS com medo da direita. Mais do que isso o que é preciso é criar os diálogos amplos que permitam maiorias sociais que não desistam do país.

O BE resume se aos cinco deputados que têm no Parlamento ou têm mobilização fora da Assembleia da República?

Claro que sim. Nunca se resumiu ao Parlamento.

Mas não têm expressão a nível local como a nível nacional...

Há um activismo militante de quem a esquerda luta nos mais variados sectores que se encontram no Bloco de Esquerda e que não têm a ver com a representação institucional. Aliás, o Bloco foi criado assim e ainda bem. É aí que estamos e continuaremos a estar. Nós não negamos as dificuldades do momento, mas sabemos que não limitam de maneira nenhuma a responsabilidade do Bloco e nem mesmo a nossa capacidade de actuar. Não procuramos desculpas. Sabemos toda a responsabilidade que temos e trabalhamos.

Falou na necessidade de diálogo com as forças políticas. Voltou a falar directamente com o António Costa? Esse diálogo vai ser possível agora na discussão do OE?

Eu acho que no OE há visões muito diferentes e que a escolha vai fazer entre dois blocos: o bloco que se vai resignar a uma perda progressiva e cada vez maior e permanente de rendimento dos salários e pensões; ou quem vai tentar contrariar e quem vai fazer propostas para que seja possível defender quem vive do seu trabalho. Não espero ver o Governo do mesmo lado do BE, infelizmente.

Não acredita que seja possível uma negociação específica com o Governo?

As maiorias absolutas são maiorias absolutas. O PS fez tudo para ter uma maioria absoluta.