Bloco de Esquerda quer taxar lucros excessivos da banca para apoiar famílias com crédito à habitação

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, a líder do Bloco de Esquerda (BE) defendeu taxar não só as empresas com lucros extraordinários, mas também os lucros da banca.



O Parlamento retoma esta semana com o debates do PCP e do PSD sobre medidas de combate à inflação e o programa de emergência social dos sociais-democratas. Onde é que anda o Bloco de Esquerda?

A debater a habitação muito em breve, nomeadamente, as prestações das casas que estão a aumentar com a subida dos juros. Portugal tem um problema muito grave de inflação na habitação, no arrendamento e no preço das casas. Isto não vem deste ciclo, já vinha de antes, mas está a ser agravado. Com o aumento das taxas Euribor há muitas famílias a sentirem uma grande dificuldade com o aumento da prestação de casa, que se junta às dificuldades que as famílias têm no arrendamento.

Em relação à Euribor, o que é que o BE tem para propor?

Vamos propor medidas que estão ao alcance do Governo em Portugal. Espero que todos os partidos possam vir a jogo juntamente com o Bloco de Esquerda. Queremos garantir que as casas de habitação própria permanente não podem ser penhoradas. E achamos que é possível apoiar as pessoas que têm crédito à habitação através dos próprios lucros excessivos da banca, que teve neste ano e meio 2800 milhões euros de lucros, já depois de pagar todos os impostos. Há aqui uns lucros muito avultados do sistema financeiro que podem e devem reverter para programas que apoiem as famílias com crédito à habitação.

O primeiro-ministro falava na possibilidade de abater créditos e deduzir no IRS. É uma hipótese?

É muito poucochinho. Para uma família que está aflita com a prestação a casa toda a ajuda que vier é bem-vinda. Em prestações que estão a aumentar 100 euros por mês, dizer que se vai reduzir os juros no IRS é uma gota de água. As famílias não conseguem nem chegar ao fim do mês. Não queremos uma situação de incumprimento generalizado que é péssimo para as pessoas perdem a sua casa e para a economia como um todo. É preciso agir já sobre as prestações das casas e é preciso agir noutras matérias de que temos falado para baixar o preço da habitação. Portugal tem preços da habitação proibitivos. Comparam muito mal do ponto de vista internacional, tendo em conta o poder de compra e os salários no nosso país. Há outras medidas que é preciso avançar para baixar os custos da habitação.

Esta semana ouvimos o primeiro-ministro falar em relação aos lucros extraordinários das empresas. Podemos esperar que o BE apresente alguma proposta neste sentido por altura do OE?

O primeiro-ministro português tem sido ultrapassado pela esquerda, pelos líderes de direita de vários países europeus e até da Comissão Europeia. Ouço António Costa a falar sobre o imposto sobre os lucros excessivos e parece que estou a ouvir o advogado da Galp. Os lucros das maiores empresas portuguesas subiram 40% no ano passado e 73% este ano depois de pagos todos os impostos. Há aqui realmente um problema de haver quem aproveita a situação internacional para inflacionar os preços. E sim, é preciso desencorajar e taxar.

António Costa diz que não exclui, só que ainda não decidiu...

Cada dia que passa sem decidir é um dia mais inútil ou fica mais difícil ter uma medida que tenha efeitos práticos. Porquê? A medida de taxação de lucros excessivos compara os lucros de um período com o período anterior. Se o Governo nunca mais aplica e empurra para a frente, vai comparar períodos de lucros excessivos com períodos de lucros excessivos e dizer “afinal está na mesma”. Cada momento que passa sem taxar estes lucros é um momento que está a premiar estas práticas especulativas. Além disso está a sair dinheiro de Portugal. Estes lucros excessivos estão a ser distribuídos por quem põe o seu dinheiro nos 'offshores' desta vida e em Portugal não fica nada.