Novo aeroporto: PSD admite ponderar solução de Santarém

Rui Moreira falou sobre este assunto ao primeiro-ministro. Falou disso com António Costa?

Não vou estar a detalhar a conversa que tive com o primeiro-ministro, mas não quero fugir à questão sobre a outra solução que colocou em cima da mesa. Não é verdade que a questão tenha sido colocada por companheiros do meu partido embora haja quem sustente essa solução. O que eu confirmo é que, no âmbito das audições que promovi no PSD, já ouvimos os promotores técnicos desse projecto. E como também é salutar poder afirmá-lo não deixaremos de ter em conta isso na nossa apreciação porque é efectivamente um projecto que, pelo menos, deve ser ponderado. Não há nenhuma decisão.

É uma infra-estrutura feita de raiz?

É uma solução nova de que nunca tinha ouvido falar, andou a ser estudada nos últimos anos. No PSD, tivemos conhecimento já depois da reunião que tive com o primeiro-ministro.

O que acha?

Deve ser ponderada e é isso que estamos a fazer com a informação que nos foi dada e que foi muita.

As europeias são o seu primeiro teste eleitoral nacional e pode condicionar a sua reeleição. Qual é o perfil do cabeça de lista?

Percebo a questão, mas tenho na minha cabeça a definição do perfil do nosso candidato e da lista. Não corresponde a uma preocupação com demais partidos, corresponde em primeiro lugar em representar o Estado português, o PSD no Parlamento Europeu. Não escondo que tenho a ambição de poder dar, com essas escolhas, uma vitória eleitoral ao PSD.

Rui Moreira era um bom nome?

Não vou estar a discutir nomes, o que vou é assumir a minha pré-disposição, a minha intenção forte e o meu empenho em escolher uma lista que seja representativa do melhor que temos em Portugal e com um cabeça de lista que possa ser ele próprio uma imagem disso mesmo.

Manter Paulo Rangel como cabeça de lista seria hipótese?

Percebo a vossa insistência, mas não direi mais nada.

Recentemente na festa do Pontal, teve ao seu lado Passos Coelho. É já a pensar nas Presidenciais?

A presença do dr. Passos Coelho no Pontal está completamente dissociada de qualquer ato eleitoral. Creio que ele foi muito claro em ter afirmado que a sua vontade de estar lá se apresentava como um momento em que ele dava apoio ao partido, à nova liderança, se colocava ao nosso lado, confiando que no PSD, nas suas palavras, somos capazes de criar uma alternativa política vencedora no próximo ciclo eleitoral legislativo. Foi uma aparição extraordinária. Isso não significa que ele não seja, como é, uma das pessoas cujas opiniões eu mais valorizo, a par de outros ex-primeiro-ministros de Portugal. Aprecio muito as opiniões de Passos Coelho, Durão Barroso, Cavaco Silva, mesmo de Santana Lopes, que já não é militante do PSD. É público que já conversei com ele depois do congresso.