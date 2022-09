Montenegro aceita reformular medida das pensões decidida pelo Governo

Luís Montenegro, eleito líder do PSD há dois meses, acusa o Governo de aplicar um “corte de mil milhões de euros no sistema de pensões” que terá consequências para “todos os anos subsequentes”.

É a versão do PS à “pretensa intenção” de o Governo de Passos Coelho emagrecer em 600 milhões de euros a despesa da Segurança Social, aponta.

O PSD veio dizer que a medida do Governo para as pensões é uma ilusão. De que ilusão estamos a falar?

É, de facto, uma ilusão, pior do que isso, é um logro mesmo, na medida em que o Governo está a dar em 2022 aquilo que está a retirar em 2023. Não faz isto de forma inocente, tem consequências. Ao atribuir esse bónus em 2022, está a fugir à responsabilidade que compete ao Governo de ajudar os pensionistas com o adicional de rendimento face ao que teriam numa situação normal, que era ter a pensão até ao final do ano e em Janeiro terem a pensão actualizada em função da lei. Está a dar rigorosamente zero. É rigorosamente zero de adicional aos pensionistas.

Há uma antecipação?

Há uma antecipação, mas o valor é zero. Quando se dá hoje e se tira amanhã, há um efeito neutral. Mas há uma segunda consequência: é que isto significa um corte de mil milhões de euros no sistema de pensões e não vale a pena brincar com as palavras. É mesmo isto: são mil milhões de euros. O PS, durante muitos anos, andou a utilizar no debate público, de forma absolutamente oportunista e irresponsável, uma pretensa intenção que em tempos um Governo teria de ter um resultado no sistema de pensões de 600 milhões de euros. Nunca houve essa intenção e nunca houve esse corte. A intenção [deste governo] foi dissimulada e o corte é efectivo.

Qual é a base com que afirma haver um corte de mil milhões de euros?

A base são os números do governo. O governo faz com que a medida tenha uma abrangência de 2700 milhões pensionistas e apresenta o custo da medida em mil milhões de euros. Esses mil milhões, que o Governo se propõe pagar agora, vão deixar de estar no sistema de pensões a partir de Janeiro de 2023 com consequências para todos os anos subsequentes.

O decreto-lei já está publicado. E agora?

Em função disso, o PSD apresentou o pedido de apreciação parlamentar do decreto-lei, para que possa ser discutido já no dia 15, dia do nosso agendamento potestativo com o nosso projecto de emergência social.

Obriga o governo a ir a debate...

Com certeza. O primeiro-ministro fez isto de forma intencional. Não quero acreditar que não sabia o que estava a fazer. De forma intencional enganou os pensionistas e os reformados portugueses.