​Tiago Oliveira. "A declaração do estado de contingência dá mais visibilidade ao risco"

E isso ainda não está a acontecer?

Demora. Por um lado, é mais fácil e mais visível fazer faixas. Estão feitas milhares de hectares. O ICNF [Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas] aumentou imenso a capacidade de execução e, com a EDP, a REN [Redes Energéticas Nacionais] e a IP [Infraestruturas de Portugal], já fizeram 88.000 até Dezembro de 2021. Mas têm que fazer 300 mil por ano. Isso só se consegue se o proprietário, as organizações de produtores florestais, estiverem envolvidos e para isso têm que sentir que há remuneração na floresta, que há benefício, e isso hoje em dia isso não existe.

Pelo contrário, a silvicultura tem ando a perder valor económico.

Há um aspecto importante que é a remuneração dos serviços públicos que as florestas prestam a todos: as chamadas externalidades positivas, que valem mais do que 70% do valor lenhoso que lá está. Ou seja, valem muito dinheiro e o proprietário ou a associação não vêem nenhum desse dinheiro. Há aqui uma correcção de mercado que tem que ser feita para pagar esses serviços públicos e remunerar melhor a madeira, que está cada vez mais valorizada no mercado europeu. Mas toda esta dinâmica económica passa por uma governação do recurso, por saber o inventário, o que é que existe, qual é o volume, o que é que se pode cortar.

Mas isso ainda não foi feito.

Está a ser feito. Tem que haver um maior reforço. O que mudou desde 2017 é que as pessoas percebem que a solução não é o combate, é a prevenção. Mas a prevenção não é só limpar mato. Passa por todo o edifício económico da floresta que está muito assimetricamente explorada. Há três ou quatro compradores e há um conjunto de pessoas que vendem madeira, basicamente rolaria, mas não são remuneradas por todos os outros bens e serviços que prestam: o oxigénio, a água. Acho que esta mudança vai acontecer porque o mercado do carbono e da água vão começar a valorizar isto. O problema da água em Portugal só se resolve se houver floresta e se esta floresta for gerida. Não é por um, não é por 100 proprietários. É por todas as pessoas que ocupam aquela bacia hidrográfica e que cooperam e colaboram na gestão da floresta naquele território. A Constituição Portuguesa não valoriza o bem público, apenas a lógica absolutista da propriedade, e isso tem que mudar. Há aqui desafios políticos muito relevantes sobre o regime sucessório e a política fiscal.

Tem sido uma das suas batalhas, o regime sucessório. Porque é que não avança?

Agora, com o governo maioritário, há todas as condições para avançar. Para andarmos mais depressa na gestão da floresta, que ocupa 70% do país, precisamos de ter uma ação colectiva dinamizada pelo mercado, numa perspectiva liberal mas também justa na distribuição do valor entre quem detém a terra e quem a explora. A gestão sustentável tem que ser feita com o regime de propriedade adequado. Não é justo que 30% dos prédios rústicos rurais sejam heranças indivisas, detidas por primos e irmãos que não se entendem e deixam aquilo ao abandono, com consequências pesadíssimas que todos nós pagamos. O esforço é político.

Foi há pouco tempo ao Parlamento. Há abertura do PS para fazer uma alteração ao regime sucessório?

O nosso papel enquanto técnicos é preocupar um bocadinho o poder político e dizer que neste conservadorismo o país anda muito devagar. As alterações climáticas estão aí e temos que andar mais depressa. A questão do regime sucessório é fundamental para garantir que o seu dono se apropria do benefício mas também que não gera externalidades negativas. Mas há também a política fiscal. Porque é que não posso deduzir a limpeza de mato que eu fiz na minha floresta? Só se tivesse contabilidade organizada mas os pequenos proprietários não têm. E porque é que, na lei das transferências, não se beneficia as autarquias que fazem uma boa gestão florestal? Porque é que se continua a utilizar os terrenos florestais para a edificação? Porque as autarquias dependem da edificação para as suas receitas. Não faz sentido.

E há os incentivos fiscais.

A economia e os políticos têm um papel decisivo na forma como vamos gerir o território. Vamos olhar para os números. Por exemplo, a questão dos seguros: não faz sentido que uma casa que tenha ardido seja reconstruída naquele local. Um seguro de uma habitação que esteja no interface com a floresta devia ser obrigatório. Outra questão é a do pagamento das externalidades positivas da floresta. O proprietário que gere bem deve ser beneficiado por isso, porque está a gerar oxigénio, infiltração de água. Tem que haver alguém que lhe pague. É o consumidor da cidade? Podia ser. Pode ser um outro mecanismo. A norte do Tejo, 40% da área florestal é baldios ou é Zona de Intervenção Florestal (ZIF). Tem que se estimular e capacitar tecnicamente estas entidades para gerir a vegetação com um propósito de longo prazo. Mas há um problema económico de transferência de valor porque quem gere aquele benefício não ganha nada com isso.

As pessoas precisam de perceber que são recompensadas por fazerem alguma coisa pela floresta?

Os proprietários têm que ver remuneração do seu ativo porque se não desistem ou não investem porque o risco é muito elevado. E partilhar o risco. As empresas não podem ficar com tudo, têm que partilhar valor com o proprietário. Tem que haver uma relação económica mais igual e mais justa.