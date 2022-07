João ​Leão arrasa António Ramalho: saída "ajuda" Novo Banco

Falemos da polémica que tem marcado a atualidade nos últimos dias: o novo aeroporto de Lisboa. Alguma vez tinha ouvido falar desta solução em duas fases, Montijo e Alcochete?

Estas soluções, Alcochete e Montijo, têm sido discutidas e postas em cima da mesa. A tal avaliação ambiental estratégica passava mesmo por discutir essas soluções ao longo dos últimos anos.

Montijo foi sempre o ideal para o primeiro-ministro, que chegou mesmo a dizer que não havia um plano B. Esta solução a dois tempos mexe com outros cenários. Já estava a ser cozinhada?

Não era eu que tinha esta área. O Governo quis tomar uma decisão, mas por causa da intervenção das autarquias – que precisava de uma alteração legislativa para avançar – o Parlamento entendeu que não devia avançar. Teve de se estudar outras soluções. Na altura, a intenção tinha sido avançar [com Montijo], mas houve dificuldades por causa da legislação.

Considera que a solução apontada é financeiramente viável?

O financiamento de infraestruturas como o aeroporto é sempre enquadrado dentro de um modelo que não envolve recursos públicos e que se financia por si próprio, através das receitas que vai tendo ao longo dos anos. É crucial conseguir chegar a uma solução em que se tome uma decisão que seja consensual, mas não ficar bloqueado por um processo que nunca mais se consegue concretizar.

Como é que viu toda esta polémica que envolve o ministro Pedro Nuno Santos?

Não vou fazer comentários. Trabalhámos durante o Governo em contextos muito difíceis e sempre conseguimos chegar a soluções. Não irei entrar em comentários de natureza mais pessoal.

São conhecidas as dificuldades que teve em lidar com o ministro das Infraestruturas, tendo em conta a transferência de verbas para a CP…

Houve momentos mais exigentes, de tensão. É natural no contexto tão difícil pelo qual passámos. A pandemia teve impactos muito significativos também no setor de transportes, quer no ferroviário, quer no setor aéreo. Foram momentos muito exigentes e difíceis, mas no final conseguimos chegar a um acordo e a soluções.

O caos nos aeroportos, que inclui o cancelamento de voos da TAP, é mais um abalo numa companhia aérea que já está frágil. O Estado arrisca-se a ter de intervir novamente e injetar mais dinheiro além do previsto?

Este cenário também tem a ver com os choques a seguir à pandemia. O acréscimo muito repentino de procura é um bom sinal, mas cria desafios significativos na capacidade de resposta. O relançamento do turismo e a forma como o turismo está a recuperar tão rapidamente sinaliza que se conseguem valores muito próximos do período pré-pandémico. Era algo que, quando eu era ministro das Finanças, se antecipava que só chegaria em 2023 ou 2024.