Ricardo Baptista Leite. “Não me choca que o PSD proponha referendo à eutanásia”

O PSD deve redefinir a sua linha ideológica? Cavaco Silva dizia recentemente que foi um erro o PSD deixar-se enredar na dicotomia esquerda/direita. Concorda com isso?

Para um jovem que entra hoje no Ensino Superior com 18 anos falar em esquerda/direita diz muito pouco. Essa discussão é arcaica. O que querem saber é o posicionamento para resolver os problemas do dia-a-dia.

Montenegro vai conseguir sobreviver até 2026 e ser candidato a primeiro-ministro?

Luís Montenegro candidatou-se com esse fim. Antes das legislativas ainda temos autárquicas que são de fundamental importância para o futuro do PSD. Tem de ser uma onda laranja em crescendo no sentido da vitória em 2026. Espero que seja um projeto em contínuo.

Já no próximo ano há eleições regionais na Madeira. Qual deve ser o foco do PSD?

Quando o PSD se encontra na crise em que está, no sentido em que perdeu eleições e lida com uma maioria absoluta do PS, não há eleições menos importantes. Se queremos passar uma imagem de que o PSD é uma alternativa em quem os portugueses podem confiar, não basta termos as boas ideias, as pessoas têm de ter a confiança de que estão a votar num partido vencedor.

Ganhar na Madeira e fazer todo o possível para ter um bom resultado nas europeias e depois nas autárquicas são passos no sentido de alcançarmos uma vitória nas legislativas de 2026. O PSD não deve ficar à espera daquilo que é o desgaste do Governo.

Vemos, nestes três meses, que este desgaste já é visível, mas não deve ser por isso que votam no PSD, apenas porque estão cansadas do outro lado. Devemos posicionar-nos para devolver esperança aos portugueses. Há espaço para recuperar esse discurso e até o slogan de Montenegro, “Acreditar”, faz sentido nesta estratégia.

Em relação à eutanásia, Montenegro tem defendido o referendo. O PSD deve alinhar nessa posição? Deve dar sequência à moção aprovada num congresso do PSD e que nunca teve seguimento?

O que foi aprovado no congresso foi traduzido na última votação da Assembleia da República. Houve uma proposta, não era nossa, em que a maioria dos deputados votou favoravelmente a realização de um referendo, no dia em que foi aprovada, na generalidade, a eutanásia, em que a maioria da bancada do PSD votou contra.

Se faz sentido o PSD insistir com uma nova proposta, é algo que não me chocaria fazer-se, sabendo que já tivemos um chumbo porque o PS não quer um referendo. Desde a legislação anterior até agora já houve um conjunto de mudanças e, neste momento, as situações de doença grave que permitem que as pessoas possam solicitar o fim da sua vida por intervenção do Estado são ainda menos claras.

Que país é este que permite que a eutanásia seja uma opção mas havendo outros instrumentos que poderiam mitigar o sofrimento não os oferece? Esta é a discussão que deveria ser feita e o referendo poderia eventualmente permitir esse diálogo. Se Montenegro decidir nesse sentido terá certamente todo o apoio da bancada do PSD.

Admite que poderia ser apresentado um projeto de referendo?

Sim, o PSD tem toda a liberdade de colocar à votação esse tema.