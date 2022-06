Diogo Ayres Campos: "Recurso a privados? Espero bem que não"

Em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público, Diogo Ayres Campos reconhece que "é preciso adaptar" os actuais serviços de obstetrícia do SNS "à realidade", mas discorda da recente tese do Presidente da República sobre a necessidade de uma "grande reforma". ´

Mais do que isso "são precisas reformas frequentes à medida do tempo em que as coisas se vão alterando". Sobre o futuro da ministra da Saúde, que o convidou para presidir à comissão, diz que "todos estamos a prazo no nosso lugar"

O Presidente da República dizia que é preciso uma reforma de fundo no SNS. Concorda que é preciso uma reforma estrutural na área da saúde?

Ficou a ideia que no final dos anos 1980 do século passado os cuidados obstétricos eram fantásticos e que tínhamos indicadores fantásticos. E é verdade, na altura tínhamos. Mas não se faz uma vez e fica para o resto da eternidade. É preciso adaptar à realidade. A medicina privada cresceu imenso, criou stresses diferentes aos médicos do SNS, pressões em termos de ofertas e ou nos adaptamos ou vamos ser engolidos por aquilo que é a evolução natural da espécie humana que nunca pára. Mais do que estar a fazer uma grande reforma, acho que são precisas reformas frequentes à medida do tempo em que as coisas se vão alterando. É preciso fazer as reformas na altura certa.

Os privados são uma necessidade para ajudar neste momento o SNS a ultrapassar estes constrangimentos?

É uma hipótese que está em cima da mesa. Se estou convencido que será uma grande solução, não tenho, neste momento, uma certeza. Para a semana já poderei dizer isso com mais informação, porque depende do número de contingências que estiverem previstas para estes próximos meses. Se houver muitas contingências e se forem todas ao mesmo tempo, os hospitais de fim de linha podem ficar sobrecarregados.

Nessa situação particular, a hipótese dos hospitais privados pode ser posta em cima da mesa. Se isto vai acontecer, espero bem que não. Até porque a resposta dos hospitais privados, geralmente, é uma resposta muito individualizada ao médico. Não há grandes equipas na maior parte dos hospitais privados, pelo menos do que conheço, que dão apoio a pessoas que vêm do exterior.

Tanto quanto percebi, a oferta é mais para os fins-de-semana. Se houver uma situação de contingência poderá ser uma opção, mas temos de ver. Acho que vamos sobretudo apostar na resposta do SNS, na resposta concertada. Muitas vezes falamos de funcionar em rede, mas isso implica transferir grávidas. É um mal menor quando não há outra solução, mas nenhuma grávida gosta de ser transferida em trabalho de parto de um hospital para outro. Vamos tentar evitar ao máximo que isso aconteça. Se não for possível, então faremos as transferências. E se não houver solução dentro do SNS, então iremos contactar os hospitais privados.