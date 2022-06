Diogo Ayres Campos. Comissão quer valores fixos para médicos tarefeiros

A comissão já disse que gostaria que houvesse a harmonização dos valores pagos à hora aos tarefeiros. Quais os valores adequados?

Os valores adequados devem ser, no meu entender, muito parecidos com aqueles valores que são pagos aos médicos do SNS.



Disse que há uma espécie de leilão de preços, que os tarefeiros aguardam até à última e depois os hospitais perante a necessidade vão aumentando o valor/hora. Que valores máximos é que são praticados?

Não lhe sei responder com conhecimento de causa. O que queremos é ter, ao longo desta semana, acordado com todas as ARS quais são os valores que se pagam aos prestadores de serviço em cada hospital para o Verão de 2022. Admito que depois no futuro possam haver alterações. Achamos que não podem ser todos iguais, senão favorece os hospitais mais perto das grandes zonas urbanas e também há hospitais que são mais complexos do que outros e as pessoas podem tender ir trabalhar em sítios mais próximos dos centros urbanos e também para aqueles que têm menos complexidade nas suas doenças. Tem de haver algum equilíbrio para assegurar que a oferta é atraente, mas devem ser todos estabelecidos com antecedência para que não haja decisões muito tardias porque isso prejudica o planeamento.

Não será um preço igual para todos?

Um preço que seja semelhante para as regiões, alterado ligeiramente de acordo com as características do hospital, se é mais complexo ou menos, e a distância dos grandes centros.

É possível conseguir?

Acho que é possível e é um desafio grande que estamos a colocar às ARS, com o apoio da comissão e obviamente com interacções com os hospitais e prestadores de serviço. Penso que nesta semana vamos conseguir arranjar um consenso. Também é muito claro que se não se chegar a um consenso, que a comissão de acompanhamento, juntamente com o ministério, irá assegurar que esse acordo se faça.

Como?

No sentido de sermos nós a definir esses preços dos prestadores.

Os tetos máximos?

Estamos a falar de valores fixos para todo Verão de 2022, porque achamos que isso vai estabilizar a procura e a oferta. Não queremos de maneira nenhuma hostilizar os prestadores de serviço, porque grande parte da oferta depende neste momento dos prestadores de serviço. Não queremos também estar a condicionar uma descida grande dos preços, não seria sensato no meio de uma crise no Verão estar a alterar isso. Isso é uma coisa que se pode pensar no futuro. Queremos é assegurar que as decisões são feitas com antecedência e que não existam algumas ofertas que parecem ser de facto absurdas em termos de quantidade de dinheiro que é gasto com esses prestadores de serviço.