Pedro Dominguinhos. "Como é óbvio" a inflação "levanta riscos de execução" do PRR

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal 'Público', Pedro Dominguinhos refere que os dados mostram que a aplicação dos fundos europeus não tem tido níveis de corrupção muito altos no nosso país. O substituto do agora ministro António Costa Silva diz ainda que os alertas do Presidente da República sobre o PRR se têm centrado sobretudo na necessidade de rapidez na execução dos projetos e não propriamente nos riscos de corrupção e se Marcelo o chamar a Belém para explicações sobre o programa admite que terá "todo o gosto em falar com ele, mas até agora não aconteceu"

O que lhe foi exatamente pedido pelo primeiro-ministro ao aceitar este cargo, é ser um fiscal do PRR?

O senhor primeiro-ministro pediu-me duas coisas fundamentais. A primeira, o cumprimento da missão da Comissão Nacional de Acompanhamento (CNA) do PRR, que se traduz nesse acompanhamento da sua execução. Mas, mais do que mera execução, na qualidade da execução do PRR, e também porque, com a saída do professor Costa Silva para ministro da Economia e do Mar, a Comissão ficou sem presidente e, portanto, temos que recuperar agora, também com o próprio plano, este atraso no trabalho, porque a CNA tem o compromisso, e isso já foi assumido anteriormente, de elaboração de relatórios semestrais. O primeiro relatório foi produzido com informação até Dezembro de 2021. Estamos agora na fase de retomar os trabalhos para, o mais rapidamente possível, conseguirmos elaborar este segundo relatório de acompanhamento.

Por que é que demorou tanto tempo entre a ida de Costa Silva para o Governo e a sua indicação para a sucessão? Será porque o Governo não atribui especial importância a esta função?

O meu entendimento é que não é exactamente essa falta de importância. Provavelmente, existiram outras prioridades em termos de execução, sobretudo do PRR, bem como não podemos esquecer que deflagrou uma guerra no dia 24 de fevereiro. A inflação naturalmente continua a crescer. É àquilo que atribuo, não a uma menor relevância da CNA. Foi produzido um relatório com uma interacção muito grande entre as comissões especializadas, o presidente da Comissão de Acompanhamento e os ministros das várias áreas sectoriais. Foi um relacionamento muito profícuo. E o próprio relatório identifica um conjunto de marcos importantes que se conseguiram alcançar.

Foi produzido em janeiro. Quando é que há um novo relatório?

Vamos trabalhar o mais rapidamente possível para o elaborar. Devo também relembrar que alguns ministros são novos nas pastas e também eles estão nesta fase, desde a tomada de posse do Governo, a inteirar-se de várias temáticas.

Que riscos pode antecipar que vão estar incluídos no relatório que vai produzir?

Como compreenderá tenho que falar com a comissão.

Mas já estava na comissão, deve ter uma ideia do que pretende.

A questão da inflação, a questão do preço dos combustíveis, como é óbvio, levanta riscos de execução. Há vários concursos, que já foram lançados, que tiveram que ser republicados. As entidades beneficiárias lançaram concursos, as instituições de ensino superior, as IPSS, as empresas, e que nalguns casos ficaram desertos.